Город в Киевской области отключили о газа

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В Киевской области Славутич во вторник, 30 января, отключили от газоснабжения из-за задолженности теплоснабжающих предприятий, сообщили в пресс-службе Киевоблгаза.

"По состоянию на 30 января 2018 НАК Нафтогаз Украины не выделил для жителей г. Славутич необходимые лимиты природного газа на январь этого года из-за задолженности", — говорится в сообщении.

Как отметили в горсовете Славутича, Киевоблгаз прислал предупреждение об отключении 20 января 2018 года.

"20 января Киевоблгаз прислал сообщение, что отключит Славутич от газа 1 февраля. Но, сегодня в 13.00 город был отключен", – сообщил начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения исполкома Славутичского городского совета Вадим Зуй, передает РБК-Украина.

По его словам, в городе есть котельная на альтернативном топливе, а резервов хватит на двое суток. "Городская власть прилагает усилия для решения вопроса", – добавил чиновник.

Как сообщалось ранее, объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 25 января составил 13,013 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,71%.