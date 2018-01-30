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    Город в Киевской области отключили о газа

    (обновлено: )40050
    Как отметили в горсовете Славутича, Киевоблгаз прислал предупреждение об отключении еще 20 января. В городе есть котельная на альтернативном топливе, а резервов хватит на двое суток.
    Газовая конфорка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В Киевской области Славутич во вторник, 30 января, отключили от газоснабжения из-за задолженности теплоснабжающих предприятий, сообщили в пресс-службе Киевоблгаза.

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    "По состоянию на 30 января 2018 НАК Нафтогаз Украины не выделил для жителей г. Славутич необходимые лимиты природного газа на январь этого года из-за задолженности", — говорится в сообщении.

    Как отметили в горсовете Славутича, Киевоблгаз прислал предупреждение об отключении 20 января 2018 года.

    "20 января Киевоблгаз прислал сообщение, что отключит Славутич от газа 1 февраля. Но, сегодня в 13.00 город был отключен", – сообщил начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения исполкома Славутичского городского совета Вадим Зуй, передает РБК-Украина.

    По его словам, в городе есть котельная на альтернативном топливе, а резервов хватит на двое суток. "Городская власть прилагает усилия для решения вопроса", – добавил чиновник.

    Как сообщалось ранее, объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 25 января составил 13,013 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,71%.

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