"Такой катастрофы не было никогда". Мэр Измаила об отключениях света

"Чтоб было понимание — такой катастрофы в энергетике здесь никогда", — заявил Абрамченко. Он также призвал с пониманием отнестись к ситуации.

"Уважаемые измаильчане, насосы водоканала запущены, идет наполнение системы водоснабжения. В течение часа водой будут обеспечены все районы города. Отключен полностью от электроэнергии многоэтажный сектор со стороны подстанции Эталон — пр.Мира, Гагарина, Ивана Франко, Репина, Шевченко. Идет выявление аварийного участка, из-за повреждения которого дважды срабатывала защита на подстанции 110 Измаил, и город был отключен от электроснабжения", — написал он на своей странице в Facebook.

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Ситуацию осложняет похолодание, которое надвигается на Измаил. В связи с этим вероятны повторные аварийные отключения электроэнергии, поскольку временные линии не выдерживают перегрузки потребления, пишет местное издание Сити.