Власти Славутича обвинили Минфин в отключении города от газоснабжения

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Власти города-спутника Чернобыльской АЭС Славутича в Киевской области винят Минфин Украины в том, что во вторник город отключили от газоснабжения из-за долгов, говорится в сообщении на сайте городского совета Славутича в среду.

Накануне коммунальное предприятие "Киевоблгаз" сообщило, что Славутич, в котором проживают более 25 тысяч человек, отключили от газоснабжения, поскольку по состоянию на 30 января НАК "Нафтогаз Украины" не выделил для жителей города необходимые лимиты природного газа на январь этого года из-за задолженности. Сообщалось, что из-за отсутствия у предприятия подтвержденных "Нафтогазом" объемов природного газа на январь 2018 года "Киевоблгаз" не имеет оснований для дальнейшего распределения.

Как утверждает горсовет Славутича, коммунальное предприятие города по состоянию на 24 января выполнило все необходимые условия НАК "Нафтогаз Украины" для получения номинаций на январь 2018 года, а именно, из необходимых 7,52 миллиона гривен (268 тысяч долларов) на счета компании были перечислены 5,25 миллиона гривен (187 тысяч долларов). При этом субвенция на погашение льгот и субсидий должна была быть перечислена до 24 числа месяца.

"Но, к сожалению, Министерство финансов осуществило перерасчет средств областного финансового управления Киевской областной государственной администрации только 26 января. Вместе с тем уже в 18 часов того же дня — 26.01.2018 года эти средства уже были зачислены на счет НАК "Нафтогаза"… 29.01.2018 года НАК "Нафтогаз Украины" сообщила коммунальному предприятию города Славутича об отсутствии подтверждения номинации газа на январь 2018 года, так как зачисление льгот и субсидий состоялось после 25 января", — заявляют власти города.

Из-за чего, по утверждению городских властей, во вторник "Киевоблгаз" отключил городскую котельную от газоснабжения.

"С 16 часов, согласно решению городской комиссии, работа городской котельной восстановлена. Сейчас котельная работает в режиме технологического минимума, осуществляется подача тепла и горячей воды в жилые дома. В случае, если вопрос газоснабжения не решится в ближайшее время городская власть будет вынуждена подать иск к Минфину за нарушение законодательства (несвоевременное финансирование льгот и субсидий), что привело к негативным последствиям для жителей целого города", — говорится в сообщении на сайте горсовета.