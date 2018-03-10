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    Славутич

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Батарея
    Славутич и Смела без тепла в разгар зимы. На очереди — вся страна
    10:15 05.02.2018
    2037Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    На минувшей неделе два многотысячных города в Киевской и Черкасской областях в самый разгар зимы остались без тепла. Причиной тому послужило отключение городам газа. О ситуации — в обзоре РИА Новости Украина.
    Батарея
    Без тепла и газа посреди зимы: Славутич на грани замерзания
    15:19 01.02.2018
    1457
    Город энергетиков Славутич посреди зимы отключили от газа. В городе есть котельная на альтернативном топливе, но ее резервов хватит лишь на двое суток. Эксперты говорят, что город стал жертвой противостояния правительства и "Нафтогаза".
    Газовая конфорка
    Власти Славутича обвинили Минфин в отключении города от газоснабжения
    15:11 31.01.2018
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    Как утверждает горсовет Славутича, коммунальное предприятие города по состоянию на 24 января выполнило все необходимые условия НАК "Нафтогаз Украины" для получения номинаций на январь 2018 года.
    В Славутиче прошла панихида по жертвам аварии на ЧАЭС
    В Славутиче прошла панихида по жертвам аварии на ЧАЭС 
    10:45 26.04.2017
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    В Славутиче Киевской области прошла панихида по жертвам аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла в 1986 году. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    Оружие. Архивное фото
    В Киевской области подстрелили двоих полицейских
    11:55 09.11.2016
    1010Взрыв в здании полиции в Ровно
    Поиски злоумышленника продолжаются, подключены соседние области, полиция уже вышла на след, сообщил заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вадим Троян со ссылкой на начальника криминальной полиции НП в Киевской области.
    Снег в Славутиче
    В Славутиче выпал снег
    13:03 26.10.2016
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    Ранее в октябре мощный антициклон, который накрыл Одессу и область, привел к тому, что в на трассе Одесса-Киев выпал первый снег. Также сообщалось о снеге в Виннице.
    В городе Славутич
    The Wall Street Journal: жить в Славутиче
    11:38 27.04.2016
    650Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    В Украине, охваченной продолжительным экономическим кризисом, город Славутич является оазисом, пишут мировые СМИ. Славутич построили для обслуживания Чернобыля, но даже после катастрофы Чернобыль остается главным источником его существования.
    В Славутиче у мемориала Героям Чернобыля прошла панихида по погибшим в результате аварии на ЧАЭС
    Трагедия на ЧАЭС: в Славутиче прошла панихида по жертвам аварии 
    10:46 26.04.2016
    435Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    В ночь на вторник, в 1.23, когда произошла трагедия на Чернобыльской атомной электростанции 30 лет назад, в Славутиче у мемориала Героям Чернобыля прошла панихида по погибшим.
    Работник милиции с собакой
    Гражданина Армении разыскивают по делу о стрельбе в депутата под Киевом
    05:17 24.05.2015
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    В пятницу в Славутиче неизвестные стреляли в депутата горсовета Анатолия Гладченко. После нападения депутат был доставлен в одну из киевских больниц с огнестрельным ранением.
    Пистолет
    В Славутиче неизвестные стреляли в депутата горсовета
    21:58 22.05.2015
    392Криминализация украинского общества.
    Согласно данным, стреляли из травматического пистолета на расстоянии вытянутой руки в лицо. Было осуществлено два выстрела. Он в тяжелом состоянии, сейчас его везут в Киев на срочную операцию.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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