На минувшей неделе два многотысячных города в Киевской и Черкасской областях в самый разгар зимы остались без тепла. Причиной тому послужило отключение городам газа. О ситуации — в обзоре РИА Новости Украина.
Город энергетиков Славутич посреди зимы отключили от газа. В городе есть котельная на альтернативном топливе, но ее резервов хватит лишь на двое суток. Эксперты говорят, что город стал жертвой противостояния правительства и "Нафтогаза".
Поиски злоумышленника продолжаются, подключены соседние области, полиция уже вышла на след, сообщил заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вадим Троян со ссылкой на начальника криминальной полиции НП в Киевской области.
В Украине, охваченной продолжительным экономическим кризисом, город Славутич является оазисом, пишут мировые СМИ. Славутич построили для обслуживания Чернобыля, но даже после катастрофы Чернобыль остается главным источником его существования.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".