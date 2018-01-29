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    Украина собралась выпускать русскоязычную газету для Донбасса

    (обновлено: )15401
    Согласно данным, газета должна выходить на восьми полосах дважды в месяц тиражом 250 тыс экземпляров. План каждого номера нужно будет согласовывать с ответственным представителем Мининформполитики.
    Донбасс. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Министерство информационной политики объявило тендер на производство русскоязычной газеты для бесплатного распространения в Донецкой и Луганской областях. Данные об этом содержит система публичных закупок ProZorro.

    Ожидаемая стоимость — 11,6 млн грн.

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    Победитель тендера должен будет с марта по декабрь 2018 года издавать русскоязычную газету с цветной обложкой и бесплатно распространять в Донецкой и Луганской областях. Газета должна выходить на восьми полосах дважды в месяц тиражом 250 тыс экземпляров. План каждого номера нужно будет согласовывать с ответственным представителем Мининформполитики (это можно будет делать с помощью электронной переписки).

    Так, победитель тендера будет планировать номер, разрабатывать макет, дизайн и стилистику, готовить тексты, фото и другие изображения, верстать издание и пр.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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