Эксперт: взрыв гранаты в Бердянске — логичное последствие АТО

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Утром 22 января в Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Позже стало известно, что взорвалась граната во время полицейской спецоперации.

Подробнее о происшествии в Бердянске сообщила представитель Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвиг: "Сегодня около 9.30 сотрудники уголовного розыска Бердянского отдела полиции, два старших лейтенанта и лейтенант полиции проводили оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к имущественным преступлениям, совершенным на территории Бердянска. Так, в районе улицы Гостинная, 26а, сотрудники заметили подозрительный автомобиль, в котором находились несколько граждан. Когда полицейские приблизились к машине, один из пассажиров, которым оказался ранее судимый житель Бердянска, 1987 года рождения, начал от них убегать. После того как сотрудники приблизились к нему, он достал гранату, предварительно — это граната Ф-1, и подорвал ее. В результате взрыва злоумышленник погиб на месте происшествия, трое сотрудников были ранены. Одному сотруднику полиции была оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает, двое других — в больнице, они прооперированы".

Взрыв в Бердянске, в результате которого трое полицейских получили ранения, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал юрист, эксперт группы "Полиция под контролем" Евгений Крапивин.

Евгений Крапивин / Facebook Евгений Крапивин

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви вже намагались проаналізувати цей інцидент в Бердянську?

— Так, звісно. Ця тема сьогодні недарма обговорюється, тому що на вихідних буквально ми стали свідками схожої в якійсь мірі ситуації в Одесі, стрілянини, внаслідок якої загинув поліцейський. І, якщо згадати історію останнього року, той самий річної давності випадок із загиблим патрульним поліцейським в Дніпрі, все це відсилає до однієї й тієї самої теми – безпеки поліцейських, які, в принципі, ризикують життям, виконуючи свої професійні обов’язки. Тут можу сказати, що, в принципі, в умовах, коли у нас війна на Сході, є соціально-економічні проблеми у нас, що найважливіше для цього випадку – є дуже великий потік незаконної зброї, яка вилучена з цивільного обігу, але за рахунок АТО, за рахунок Росії, за рахунок так званих ДНР, ЛНР — неконтрольований обіг зброї збільшується, і це дуже добре видно на насильницьким злочинам, вони зараз все більше вчиняються із застосуванням зброї. І в цих умовах якраз поліція має бути набагато пильнішою, особливо, як в Одесі є інформація про людину, яка перебуває в розшуку за хуліганство із застосування зброї, що вона озброєна, що необхідні заходи безпеки, як мінімум, бронежилет. Це не має бути дільничний і т.д. Це якщо про Одесу. Про Бердянськ, на жаль, тут складно щось сказати, тобто граната – це насправді дуже сильна зброя…

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Якби поліцейські були без бронежилетів у Бердянську, наслідки були б зовсім інші?

— Так, звісно. Тут пригадуємо випадок під ВР 31 серпня, тобто однієї, в принципі, бойової гранати достатньо, щоб нанести дуже руйнівних наслідків для життя і здоров’я поліцейських. Повторююсь, в тих умовах, коли у нас все збільшується цей обіг незаконної зброї, дуже просто на чорному ринку піти і купити бойову гранату і, маючи певний умисел, вчиняти такі дії. Це закономірні наслідки воєнних дій, які ми наразі переживаємо. Тут я б хотів відмітити, що ми знову почали говорити про так звану презумпцію правоти, про збільшення повноважень поліцейських, і хочу запевнити, що будь-які додаткові повноваження не допомогли б в цьому випадку. Тобто випадки, підстави застосування вогнепальної зброї, заходів безпеки, екіпірування і т.д., все це давно прописано в чинному законодавстві, і ми нічого нового не придумаємо, що могло б захистити поліцейських від бойової гранати, яка може несподівано опинитись у будь-якого злочинця.

У чому помилки найголовніші? Чому поліцейські зазнають таких втрат?

— Так, з позиції аналізу про Бердянськ немає, тому що ми не знаємо деталей, але повторюсь, випадок з Одесою, то затримувати особу, яка перебуває в розшуку за хуліганство із застосуванням зброї однозначно мають працівники карного розшуку, працівники спецпідрозділу того самого КОРД, але це не кваліфікація дільничного, у якого немає заходів безпеки, елементарного бронежилету, тобто він може бути в машині, але саме одягати його, як це роблять патрульні або карний розшук під час несення служби, цього дільничні не роблять, і це чисто оперативна помилка. Якщо ті дані, які є в інтернеті, вони, дійсно, правдиві, і так воно і є, це така тактична помилка, яку допустила поліція.

Яка різниця між оперативно-розшуковими діями і спецоперацією із затримання злочинця?

— Велика. Оперативно-розшукові заходи різні – від елементарного прослуховування до контрольованої поставки із залученням в злочинне середовище спеціального агента і т.д., тобто ми не знаємо, які саме там були оперативно-розшукові заходи, але затримання конкретного злочинця це не є оперативно-розшуковим заходом, просто процедура затримання. Питання в тому, це спеціальна операція чи не спеціальна. Якщо є, повторюсь, інформація, що людина вчинила тяжкий, особливо тяжкий злочин, то однозначно — це має бути спецоперація, тому що ця людина може бути озброєна, вона може бути агресивною і т.д.

К слову, политтехнолог Екатерина Одарченко считает, что взрыв возле "Эспресо" — способ бросить тень на профессионализм Авакова, а также подорвать доверие к правоохранительным органам, к эффективности реформы полиции вообще.