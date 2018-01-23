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    Фотоленты

    Полиция провела спецоперацию по доставке раненых копов из Бердянска в Днепр

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (186)

    (обновлено: )312
    Раненых полицейских из Бердянска на вертолете перевезли в Днепр
    Раненых полицейских из Бердянска на вертолете перевезли в Днепр
    Раненых полицейских из Бердянска на вертолете перевезли в Днепр
    Раненых полицейских из Бердянска на вертолете перевезли в Днепр
    Раненых полицейских из Бердянска на вертолете перевезли в Днепр
    Раненых полицейских из Бердянска на вертолете перевезли в Днепр
    Раненых полицейских из Бердянска на вертолете перевезли в Днепр
    Раненых полицейских из Бердянска на вертолете перевезли в Днепр
    Раненых полицейских из Бердянска на вертолете перевезли в Днепр
    Раненых полицейских из Бердянска на вертолете перевезли в Днепр
    Раненых полицейских из Бердянска на вертолете перевезли в Днепр
    Раненых полицейских из Бердянска на вертолете перевезли в Днепр
    Раненых полицейских из Бердянска на вертолете перевезли в Днепр
    pro.berdyansk.biz
    Раненых полицейских из Бердянска на вертолете перевезли в Днепр
    pro.berdyansk.biz
    Раненых полицейских из Бердянска на вертолете перевезли в Днепр
    pro.berdyansk.biz
    Раненых полицейских из Бердянска на вертолете перевезли в Днепр
    pro.berdyansk.biz
    Раненых полицейских из Бердянска на вертолете перевезли в Днепр
    pro.berdyansk.biz
    Раненых полицейских из Бердянска на вертолете перевезли в Днепр
    pro.berdyansk.biz
    Раненых полицейских из Бердянска на вертолете перевезли в Днепр
    pro.berdyansk.biz
    Раненых полицейских из Бердянска на вертолете перевезли в Днепр
    pro.berdyansk.biz
    Раненых полицейских из Бердянска на вертолете перевезли в Днепр
    pro.berdyansk.biz
    Раненых полицейских из Бердянска на вертолете перевезли в Днепр
    pro.berdyansk.biz
    Раненых полицейских из Бердянска на вертолете перевезли в Днепр
    pro.berdyansk.biz
    Раненых полицейских из Бердянска на вертолете перевезли в Днепр
    pro.berdyansk.biz

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    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Во вторник Управление Национальной полиции Запорожской области провело спецоперацию по перевозке раненных полицейских из Бердянска в Днепр.

    Напомним, 22 января в Бердянске преступник подорвал гранату, при этом погиб сам и тяжело ранил трех сотрудников полиции.

    Смотрите также: Последствия реформ. Как мелкий криминал истребляет полицию

    На следующий день двух из них на вертолете доставили из Бердянска в институт им. Мечникова в Днепре.

    Во время отправки пострадавших сопровождали родные, коллеги, начальник местного отдела полиции Олег Фомичев и Главного управления Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша.

    Смотрите также: Подрыв полицейских в Бердянске: первые кадры с места ЧП

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