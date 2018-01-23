Полиция провела спецоперацию по доставке раненых копов из Бердянска в Днепр

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Во вторник Управление Национальной полиции Запорожской области провело спецоперацию по перевозке раненных полицейских из Бердянска в Днепр.
Напомним, 22 января в Бердянске преступник подорвал гранату, при этом погиб сам и тяжело ранил трех сотрудников полиции.
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На следующий день двух из них на вертолете доставили из Бердянска в институт им. Мечникова в Днепре.
Во время отправки пострадавших сопровождали родные, коллеги, начальник местного отдела полиции Олег Фомичев и Главного управления Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша.
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