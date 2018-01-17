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    Происшествия

    Под Бердянском "Нива" протаранила международный автобус на встречной

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    По информации СМИ, автомобиль выскочил на встречную полосу и врезался в автобус. Два пассажира легкового автомобиля погибли. Водитель автобуса и несколько пассажиров получили травмы различной тяжести.
    Авто влетело в международный автобус под Берданском
    Facebook Алены Елисеевой

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Автомобиль "Нива" врезался в автобус международного сообщения Мариуполь-Москва, сообщает "Бердянск 24".

    "Автомобиль выскочил на встречную полосу и врезался в автобус. Два пассажира легкового автомобиля погибли. Водитель автобуса и несколько пассажиров получили травмы различной тяжести. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, сотрудники ГСЧС и медики", — говорится в сообщении.

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    Ранее ГСЧС сообщала, что один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Черкасской области Украины.  

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