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    Происшествия

    Автобус с пассажирами столкнулся с авто в Черкасской области. Есть жертвы

    (обновлено: )138
    По данным ГСЧС, на месте происшествия погиб водитель автомобиля ВАЗ, госпитализировали шесть человек. Во время аварии в легковом автомобиле находилось два человека, в автобусе - девять пассажиров.
    Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Черкасской области
    ck.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Черкасской области Украины, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    "На автодороге Тальное-Майданец, вблизи города Тальное, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ и рейсового автобуса Mercedes, который двигался по маршруту "Черкассы — Новоархангельск", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, на месте происшествия погиб водитель автомобиля ВАЗ, госпитализировали шесть человек. Как отмечается, во время аварии в легковом автомобиле находилось два человека, в автобусе — девять пассажиров.

    ck.dsns.gov.ua
    Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Черкасской области

    Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Чоп в Новоград-Волынском районе (Житомирская область) произошло столкновение пассажирского автобуса и лесовоза.

    ck.dsns.gov.ua
    Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Черкасской области

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