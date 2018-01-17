Автобус с пассажирами столкнулся с авто в Черкасской области. Есть жертвы

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Черкасской области Украины, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"На автодороге Тальное-Майданец, вблизи города Тальное, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ и рейсового автобуса Mercedes, который двигался по маршруту "Черкассы — Новоархангельск", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте происшествия погиб водитель автомобиля ВАЗ, госпитализировали шесть человек. Как отмечается, во время аварии в легковом автомобиле находилось два человека, в автобусе — девять пассажиров.

ck.dsns.gov.ua Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Черкасской области

Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Чоп в Новоград-Волынском районе (Житомирская область) произошло столкновение пассажирского автобуса и лесовоза.