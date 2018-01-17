В Житомирской области пассажирский автобус врезался в лесовоз

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. На трассе Киев-Чоп в Новоград-Волынском районе (Житомирская область) произошло столкновение пассажирского автобуса и лесовоза, сообщает региональное Управление Национальной полиции.

"По предварительной информации, 34-летний водитель автобуса Setra, двигаясь в направлении г. Житомира, не справился с управлением транспортным средством и совершил столкновение с прицепом лесовоза "ЗИЛ" под управлением 43-летнего местного жителя, который двигался впереди в попутном направлении. В результате из грузовика на проезжую часть рассыпались бревна, а также два из них протаранили лобовое стекло автобуса и попали вглубь салона", – пресс-служба нацполиции.

В автобусе в момент ДТП находилось 38 пассажиров. Травмы получили 6 человек, все они жители Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областей.

Каретами "скорой" пострадавших доставили в Новоград-Волынской больницу для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Новоград-Волынского отдела полиции и Главного управления Нацполиции в области. По данному факту начато уголовное производство, продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Напомним, что в октябре 2016 года в Винницкой области произошло столкновение пассажирского поезда и лесовоза, погибли три человека.