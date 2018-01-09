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    Происшествия

    Под Киевом перевернулся маршрутный автобус

    (обновлено: )35
    По предварительной информации, водитель Saab пытался развернуться и не пропустил маршрутный автобус Mercedes, вследствие чего последний перевернулся на бок. Пострадала женщина.
    На месте ДТП на Одесской трассе под Киевом, 8 января 2018
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В результате столкновения автомобиля с маршрутным автобусом на Одесской трассе в Киевской области пострадала пассажирка маршрутки, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

    ДТП произошло в районе села Вита-Почтовая.

    По предварительной информации, водитель Saab пытался развернуться и не пропустил маршрутный автобус Mercedes, вследствие чего последний перевернулся на бок.

    "Женщину-пассажира госпитализировали в больницу. На месте работают экипажи полиции. Движение транспорта затруднено", — говорится в сообщении.

    Киев Оперативный/Facebook, 8 января 2018

    Ранее в сети появилось видео с камер наблюдения, установленных на Тираспольской площади в Одессе, где 6 января произошла авария с участием четырех автомобилей.

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