Число жертв аварии с автобусом в Перу продолжает расти

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Число погибших в аварии с рухнувшим в пропасть автобусом в Перу увеличилось до 51, сообщает издание Clarin со ссылкой на официальные источники.

Ранее сообщалось о 48 погибших. По данным издания, еще шесть человек пострадали.

Столкновение автобуса с грузовой фурой произошло в среду в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола" (Curva del Diablo). После столкновения автобус, в котором ехали более 50 пассажиров, упал в пропасть с высоты 100 метров.

Перуанский министр транспорта и коммуникаций Бруно Джуффра сообщил в Twitter, что предварительный анализ данных GPS показал, что оба водителя двигались с превышением скорости.

Ранее также сообщалось, что не менее пяти человек погибли в Перу в результате обрушения подвесного моста, десятки пропали без вести.