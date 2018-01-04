наверх
04.01.201804:38
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Число жертв аварии с автобусом в Перу продолжает расти

    (обновлено: )20
    Столкновение автобуса с грузовой фурой произошло в среду в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола". По последним данным, погиб 51 человек, еще 6 человек пострадали.
    Масштабное ДТП с автобусом в Перу
    @Agencia_Andina

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Число погибших в аварии с рухнувшим в пропасть автобусом в Перу увеличилось до 51, сообщает издание Clarin со ссылкой на официальные источники.

    ДТП с участием судьи под Киевом
    dtp.kiev.ua
    Портнов: результат судебной реформы – пьяные судьи в ДТП

    Ранее сообщалось о 48 погибших. По данным издания, еще шесть человек пострадали.

    Столкновение автобуса с грузовой фурой произошло в среду в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола" (Curva del Diablo). После столкновения автобус, в котором ехали более 50 пассажиров, упал в пропасть с высоты 100 метров.

    Перуанский министр транспорта и коммуникаций Бруно Джуффра сообщил в Twitter, что предварительный анализ данных GPS показал, что оба водителя двигались с превышением скорости.

    Ранее также сообщалось, что не менее пяти человек погибли в Перу в результате обрушения подвесного моста, десятки пропали без вести. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украина 2018: новые испытания
    Уволенный начальник Львовского областного управления юстиции Ярослав Жукровский
    Националистический радикализм крепчает
    Здание НКРЭКУ
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов