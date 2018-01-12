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    Под Прагой рейсовый автобус попал в жуткое ДТП, есть погибшие

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    По словам представителя службы пожарной охраны Чехии Моники Шиндловой, несколько пассажиров зажаты в смятом корпусе автобуса, пожарные ведут работы по их высвобождению.
    Три человека погибли, около 30 ранены в результате ДТП в Праге
    HZS Praha

    КИЕВ, 12 янв – РИА Новости Украина. Рейсовый автобус на окраине Праги в пятницу столкнулся с автомобилем Škodа Superb, после чего врезался в растущее у обочины дерево, в результате аварии погибли три человека, около 30 пассажиров, включая двух детей, получили ранения различной тяжести, сообщила журналистам представитель службы пожарной охраны Моника Шиндлова.

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    "Несколько пассажиров зажаты в смятом корпусе автобуса, пожарные ведут работы по их высвобождению. Есть данные о трех погибших. Ранено около 30 человек, включая двух детей, но эти данные еще уточняются", — сказала Шиндлова.

    На месте происшествия задействованы 11 санитарных машин и специальный автомобиль Atego, содержащий необходимое для экстренной помощи медоборудование.

    Движение в районе аварии временно прекращено. Полиция начала расследование инцидента.

    Jiří Forman/aktu.cz
    Три человека погибли, около 30 ранены в результате ДТП в Праге

    Ранее сообщалось, что под Киевом неподалеку от города Ирпень автомобиль съехал с дороги в кювет, врезался в несколько деревьев и перевернулся на крышу. В результате аварии водитель авто погиб, пострадал пассажир.

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