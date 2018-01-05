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    В Мексике девять человек погибли при падении автобуса в водохранилище

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    Водитель микроавтобуса утратил контроль над транспортным средством и съехал с моста в воду. Девять человек погибли, семеро ранены.
    Микроавтобус упал в водохранилище в Мексике
    Фото PCJalisco

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Девять человек стали жертвами ДТП с участием микроавтобуса в мексиканском штате Халиско, сообщила в четверг местная служба гражданской обороны.

    По данным ведомства, автомобиль с сельскохозяйственными рабочими перевернулся на мосту и упал в небольшое водохранилище на трассе между городами Аутлан и Эль-Грульо.

    Фото PCJalisco
    Автобус упал в водохранилище в Мексике

    В результате ДТП еще семеро человек получили ранения. Предположительно, авария произошла в результате потери водителем контроля над машиной.

    Смотрите также: Момент наезда автобуса на пешеходов у станции метро в Москве

    Напомним, в Перу ранее произошло столкновение автобуса с грузовой фурой. Авария случилась на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола". По последним данным погибли 36 человек.

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