В Мексике девять человек погибли при падении автобуса в водохранилище

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Девять человек стали жертвами ДТП с участием микроавтобуса в мексиканском штате Халиско, сообщила в четверг местная служба гражданской обороны.

По данным ведомства, автомобиль с сельскохозяйственными рабочими перевернулся на мосту и упал в небольшое водохранилище на трассе между городами Аутлан и Эль-Грульо.

Фото PCJalisco Автобус упал в водохранилище в Мексике

В результате ДТП еще семеро человек получили ранения. Предположительно, авария произошла в результате потери водителем контроля над машиной.

Смотрите также: Момент наезда автобуса на пешеходов у станции метро в Москве

Напомним, в Перу ранее произошло столкновение автобуса с грузовой фурой. Авария случилась на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола". По последним данным погибли 36 человек.