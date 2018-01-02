В Бердянске мужчина попал в реанимацию после взрыва фейерверка

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. 35-летний житель Бердянского района травмировался в результате взрыва фейерверка.

По предварительной информации, мужчина с компанией веселился в центре города, поджигая фейерверки.

У пострадавшего подозрение на черепно-мозговую травму и ожоги лица. Он находится в реанимации городской больницы, сообщает pro.berdyansk.

pro.berdyansk.biz На месте ЧП в Бердянске

Ранее сообщалось, что в немецком Бранденбурге в новогоднюю ночь из-за неосторожного обращения с фейерверками погибли два человека.