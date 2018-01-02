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    В Бердянске мужчина попал в реанимацию после взрыва фейерверка

    (обновлено: )45
    У 35-летнего мужчины подозрение на черепно-мозговую травму и ожоги лица, пострадавший находится в реанимации городской больницы.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. 35-летний житель Бердянского района травмировался в результате взрыва фейерверка.

    По предварительной информации, мужчина с компанией веселился в центре города, поджигая фейерверки.

    У пострадавшего подозрение на черепно-мозговую травму и ожоги лица. Он находится в реанимации городской больницы, сообщает pro.berdyansk

    pro.berdyansk.biz
    На месте ЧП в Бердянске

    Ранее сообщалось, что в немецком Бранденбурге в новогоднюю ночь из-за неосторожного обращения с фейерверками погибли два человека.

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