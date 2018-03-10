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    Евгений Крапивин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Раненых полицейских из Бердянска на вертолете перевезли в Днепр
    Эксперт: взрыв гранаты в Бердянске — логичное последствие АТО
    13:55 24.01.2018
    456Криминальные войны в Украине
    Вопрос безопасности полицейских находится на очень низком уровне, в том числе, часто сами правоохранители пренебрегают правилами безопасности, считает эксперт.
    Евгений Крапивин
    Крапивин: полиция манипулирует статистикой преступности
    17:22 15.12.2017
    223Криминальные войны в Украине
    Юрист Евгений Крапивин подчеркнул, что до сих пор существует система гонки за показателями раскрываемости в МВД, поэтому статистику пытаются сделать "красиво".
    Сходка криминальных авторитетов под Киевом
    Оргпреступность так или иначе связана с политикой - юрист
    09:13 28.11.2017
    200Днепр, Львов: взрывные события
    Евгений Крапивин считает, что большинство криминальных авторитетов, задержанных в ходе облавы в Пуще-Водице, связаны с известными политсилами.
    Евгений Крапивин
    Кто стоит за назначением главы бюро расследований?
    15:38 17.11.2017
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    Юрист Евгений Крапивин высказал уверенность, что 20 ноября Госбюро расследований не заработает, Генпрокуратура не отдаст следствие и дальше будет расследовать дела, которыми занималась ранее.
    Евгений Крапивин
    Новая полиция по привычке продолжает грабить граждан - юрист
    10:32 07.09.2017
    275Днепр, Львов: взрывные события
    Осведомленность о своих правах и видеофиксация неправомерных действий правоохранителей помогут не стать жертвой или доказать это в суде, считает юрист Евгений Крапивин.
    Евгений Крапивин
    Новый глава Нацполиции будет зависимым руководителем – эксперт
    15:59 14.01.2017
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    Юрист Евгений Крапивин в эфире "ГС" прокомментировал, что кто бы ни возглавил Нацполицию, в любом случае у министра внутренних дел остается ряд рычагов для того, чтобы влиять на управленческие процессы.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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