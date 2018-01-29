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    Волкер сделал заявление по возмещению убытков от конфликта в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (473)

    (обновлено: )1171110
    Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что "самое важное – убедиться, что появился мир, безопасность и нормальная жизнь для людей, которые там (в Донбассе - ред.) живут".
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что о возмещении убытков Украины из-за конфликта в Донбассе целесообразно будет говорить после восстановления мира.

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    Волкер объяснил, почему российский проект по миротворцам неприемлем на Западе

    "Думаю, самое важное – убедиться, что появился мир, безопасность и нормальная жизнь для людей, которые там живут. И что гуманитарной трагедии, которая там образовалась, больше нет. Что украинский суверенитет и территориальная целостность восстановлена. После этого можем позаботиться о восстановлении, реконструкции. Это тема на будущее", — приводит слова Волкера сайт телеканала "112 Украина".

    Он также отметил, что сейчас главное — остановить конфликт и позаботиться о людях.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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