Волкер сделал заявление по возмещению убытков от конфликта в Донбассе

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КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что о возмещении убытков Украины из-за конфликта в Донбассе целесообразно будет говорить после восстановления мира.

"Думаю, самое важное – убедиться, что появился мир, безопасность и нормальная жизнь для людей, которые там живут. И что гуманитарной трагедии, которая там образовалась, больше нет. Что украинский суверенитет и территориальная целостность восстановлена. После этого можем позаботиться о восстановлении, реконструкции. Это тема на будущее", — приводит слова Волкера сайт телеканала "112 Украина".

Он также отметил, что сейчас главное — остановить конфликт и позаботиться о людях.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.