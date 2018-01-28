Волкер заявил, что никто не лишит РФ права вето в ООН из-за позиции по Донбассу

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КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Россию не будут пытаться лишить права вето в ООН из-за ее позиции по вводу миротворцев в Донбасс, заявил телеканалу "112 Украина" спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

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"Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить", — сказал он, добавив, что вообще не рассматривает подобный вариант развития событий.

Волкер подчеркнул, что важно "коммуницировать с Россией напрямую", так как это необходимо для благополучного завершения вооруженного конфликта в Донбассе. "Поэтому диалог очень важен", — отметил спецпредставитель Госдепа.

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Ранее Курт Волкер заявил, что конфликт в Донбассе можно остановить за год. Также он призвал возобновить выплаты пенсий гражданам, которые остались на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.