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    Волкер заявил, что никто не лишит РФ права вето в ООН из-за позиции по Донбассу

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (470)

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    Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине уверен, что с Россией необходимо коммуницировать напрямую. Это поможет завершить конфликт в Донбассе.
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Россию не будут пытаться лишить права вето в ООН из-за ее позиции по вводу миротворцев в Донбасс, заявил телеканалу "112 Украина" спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

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    "Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить", — сказал он, добавив, что вообще не рассматривает подобный вариант развития событий.

    Волкер подчеркнул, что важно "коммуницировать с Россией напрямую", так как это необходимо для благополучного завершения вооруженного конфликта в Донбассе. "Поэтому диалог очень важен", — отметил спецпредставитель Госдепа.

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    Ранее Курт Волкер заявил, что конфликт в Донбассе можно остановить за год. Также он призвал возобновить выплаты пенсий гражданам, которые остались на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

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