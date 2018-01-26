"Оппоблок" рассказал Волкеру, как завершить войну в Донбассе

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КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украиа. Депутаты "Оппозиционного блока" на встрече со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером обсудили принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса и план оппозиции по урегулированию конфликта на востоке Украины, сообщил один из лидеров партии Юрий Бойко.

"Мы рассказали о своем плане, который базируется на минских соглашениях и открывает возможности для завершения конфликта: первый шаг – это введение миротворцев в зону конфликта, причем поэтапно. Это позиция господина Волкера, она прагматичная и может иметь эффект. Далее откроется путь к политическому урегулированию. Прежде всего, внедрению закона об особом статусе на три года для восстановления мирной жизни, закона об амнистии для тех, кто не совершал тяжких преступлений, восстановлению экономического сотрудничества, проведению выборов и восстановлению контроля за границей Украины и России украинскими пограничниками", — цитирует Бойко пресс-служба партии в пятницу.

По его словам, депутаты "увидели заинтересованность господина Волкера" этими предложениями. Во время встречи с Волкером обсуждался также закон о реинтеграции Донбасса.

"Принятие закона о реинтеграции дало плохой сигнал людям, проживающим на неконтролируемых территориях, о чем мы сказали господину Волкеру. Окончательной редакции этого закона никто не видел. Вообще господин Волкер настроен на завершение конфликта. И, вероятно, в нашей фракции он видит людей, которые изначально настроены на дипломатический путь завершения конфликта. Поэтому он захотел услышать наше мнение", — добавил Бойко.

Он также выразил мнение, что посредническая миссия спецпредставителя госдепартамента США имеет чрезвычайно большое значение в условиях, когда встречи в "нормандском" и "минском" форматах по Донбассу практически не проводятся.

Парламент Украины ранее принял законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными".