Крымчанам и жителям Донбасса упростили регистрацию на ВНО

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Процедура регистрации на Внешнее независимое оценивание для выпускников, которые проживают и учатся в Крыму или на неподконтрольных территориях Донбасса, существенно упрощена, сообщает ЮрЛига.

Согласно новой процедуре, если житель неподконтрольных территорий не сможет подать документы для регистрации по почте, он сможет подать скан-копии по электронной почте на адрес регионального центра. Если нет возможности указать украинский адрес для получения письма, то информация о результатах регистрации поступит на его электронную почту. В таком случае сертификаты ВНО будут храниться в региональном центре, а забрать их можно будет в удобное время или в пункте проведения ВНО во время первого тестирования.

Кроме того, если жители временно неконтролируемых территорий, а также участники АТО не смогут зарегистрироваться в основной период, то для них будет доступна регистрация в дополнительный период — с 3 до 21 мая.

В этом году для регистрации на ВНО абитуриенты должны заполнить регистрационную карточку на сайте УЦОКО и отправить в региональный центр комплект документов:

— заполненную регистрационную карточку;

— копию паспорта или другой документ;

— две одинаковые фотографии;

— копию документа о полном общем среднем образовании или справку о получении такого в течение 2018 года;

— документ, подтверждающий создание особых условий (при необходимости).

Минобразования ранее напомнило, что для участия в ВНО выпускникам из Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса нужно быть зачисленными по любой форме обучения в общеобразовательном учреждении на территории Украины.

Напомним, регистрация для участия в пробном Внешнем независимом оценивании будет проводится с 9 по 31 января 2018 года.