Волкер назвал срок, за который можно прекратить войну в Донбассе

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что конфликт в Донбассе можно остановить за год.

Об этом он сказал в интервью Русской службе ВВС.

"Мы хотим увидеть мир и окончание боев. Мы хотим видеть всех граждан Украины в спокойствии и безопасности", — заявил он.

"Это могло бы стать базой для начала полного выполнения минских соглашений. И всего этого можно достичь за 12 месяцев", — добавил он.

Комментируя то, что Россия направила на переговоры с ним помощника президента РФ Владислава Суркова — человека, который не является дипломатом, Волкер отметил, что "это выбор России".

"Я не хочу жаловаться на то, кого направляет Москва. Если это человек, в котором уверен Путин, если Путин уверен, что (Сурков) может артикулировать позицию России и доносить обратно информацию, которую он получает от нас, Франции или Германии, то меня это устраивает", — сказал он.

По словам Волкера, США хотят "видеть миротворческую миссию, которая обеспечила бы безопасность, в первую очередь, безопасность для людей, которые живут в зоне конфликта".

"Это создало бы фундамент, на котором можно было проводить местные выборы, амнистию, введение положения об особом статусе Донбасса и выполнение минских соглашений", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Курт Волкер на встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым собирается обсудить отвод сил в Донбассе и освобождение пленных и заложников.