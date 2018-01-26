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    Политика

    Волкер назвал срок, за который можно прекратить войну в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (463)

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    По словам Волкера, США хотят "видеть миротворческую миссию, которая обеспечила бы безопасность, в первую очередь, безопасность для людей, которые живут в зоне конфликта".
    Курт Волкер
    УНИАН

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что конфликт в Донбассе можно остановить за год.

    Об этом он сказал в интервью Русской службе ВВС.

    Курт Волкер
    Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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    "Мы хотим увидеть мир и окончание боев. Мы хотим видеть всех граждан Украины в спокойствии и безопасности", — заявил он.

    "Это могло бы стать базой для начала полного выполнения минских соглашений. И всего этого можно достичь за 12 месяцев", — добавил он.

    Комментируя то, что Россия направила на переговоры с ним помощника президента РФ Владислава Суркова — человека, который не является дипломатом, Волкер отметил, что "это выбор России".

    "Я не хочу жаловаться на то, кого направляет Москва. Если это человек, в котором уверен Путин, если Путин уверен, что (Сурков) может артикулировать позицию России и доносить обратно информацию, которую он получает от нас, Франции или Германии, то меня это устраивает", — сказал он.

    Виктор Муженко и Курт Волкер в Киеве
    facebook.com/GeneralStaff.ua
    О чем говорили Волкер и Муженко?

    По словам Волкера, США хотят "видеть миротворческую миссию, которая обеспечила бы безопасность, в первую очередь, безопасность для людей, которые живут в зоне конфликта".

    "Это создало бы фундамент, на котором можно было проводить местные выборы, амнистию, введение положения об особом статусе Донбасса и выполнение минских соглашений", — подчеркнул он.

    Как сообщалось ранее, Курт Волкер на встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым собирается обсудить отвод сил в Донбассе и освобождение пленных и заложников.

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