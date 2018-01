Судьба Донбасса в руках руководства страны - Бортник

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В пятницу, 25 января, в Дубае должны встретиться спецпредставитель США по Украине Курт Волкер с помощником президента России Владиславом Сурковым. Американская сторона хочет озвучить россиянам, что они могут сделать, чтобы ускорить завершение конфликта на востоке Украины. Это будет требовать от России решения об отводе вооруженных сил, отметил спецпредставитель.

В то же время он выразил мнение, что стороны могут и не прийти к какому-то согласию во время этой встречи. Но важно обозначить свои ожидания и услышать, что скажет российская сторона, пояснил Курт Волкер. По его словам, основная цель "обеспечить безопасность для всех жителей, которые там находятся: этнических россиян, этнических украинцев, для всех там должна быть безопасно". По мнению спецпредставителя США, этого можно достичь благодаря миротворческим силам ООН.

Чего ждать от переговоров Волкера и Суркова рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Украинского института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи варто очікувати конкретних результатів від цієї зустрічі?

— Я думаю, що єдиним конкретним результатом буде сам факт зустрічі. Розраховувати на якесь узгодження позицій сьогодні не доводиться. Тому що США і Росія сьогодні займають абсолютно різні точки зору і дотримуються різних поглядів на конфлікт навколо України і стосовно України. Крім того, між останньою зустріччю і нинішньою зустріччю відбулася ціла низка подій, які ускладнюють діалог. Це і поставка американського озброєння в Україну, і прийняття в Україні закону про реінтеграцію Донбасу, це і очікувана нова хвиля американських санкцій стосовно РФ і зміна керівництва де-факто в Луганську. Поки що сторони наполягають кожна на своєму. США — на введенні миротворців на всю територію Донбасу і в тому числі на лінію кордону між Україною та РФ і таким чином викидання Росії з регіону. Росія — на тому, що мають спочатку бути реалізовані політичні кроки, а місія миротворча має бути реалізована лише як місія охоронців для ОБСЄ, не більше того.

А питання присутності Росії там як такої офіційно піднімається в рамках цих переговорів?

— Зараз йде така політична гра, яка зводиться до того, що Росія намагається закріпити за собою статус гаранта мирних перемовин і не учасника конфлікту. А США і Україна намагаються довести всьому світу, що Росія банальний учасник конфлікту, а ніякого третього переговорного об'єкту у вигляді представників ОРДЛО на території регіону не існує. Йде таке геополітичне протистояння. США здійснює серйозний дуже тиск на Росію, погроза нових санкцій і поставка зброї в Україну — це лише публічні елементи цього тиску, думаю, непублічних ще більше. Але я думаю, що Росія сьогодні не буде поступатися, оскільки в Росії йдуть президентські вибори, будь-які поступки російського керівництва сьогодні призведуть до того, що російські праві розіграють свої карти. Я думаю, що будь-яке вікно для компромісу може з'явитися не раніше другої половини 2018 року. І навіть це маловірогідно. Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Встреча Волкера и Суркова: чего ждать Украине?

Тобто після виборів в РФ?

— Після виборів в РФ і Чемпіонату світу. Але тоді буде дуже складно схилити до цього компромісу Україну, адже в Україні також йтимуть вибори. Реальна розрядка ситуації, реальна реінтеграція Донбасу і реальні поступки всіх сторін цього конфлікту назустріч один одному можливі, на мою думку, не раніше 2020 року — після завершення виборчих періодів в Україні і Росії. Тоді у політиків розв'яжуться руки.

Той процес, який йде у форматі Волкер-Сурков, якимось чином корелюється з мінським процесом?

— Безумовно. Сьогодні можна сказати, що ця зустріч Сурков-Волкер відіграє роль нормандської четвірки для мінського процесу. Тому що ми бачимо, що нормандська четвірка сьогодні не працює. Тому що Німеччина переважно зайнята внутрішніми проблемами, внутрішніми політичними подіями, формуванням коаліції, Франція намагається реформувати ЄС, і таких великих політичних гарантій, серйозного політичного супроводження мінському перемовному процесу немає. І за великим рахунком, цей формат сьогодні в якійсь мірі підстраховує мінський формат. Цей формат в будь-якому разі дуже важливий, тому що наявність цих перемовин навіть без політичного результату є гарантією деескалації конфлікту. Якщо не буде перемовин, війна набиратиме обертів.

А наскільки важливими є миротворці на Донбасі?

— Я думаю, що миротворці можуть бути елементом вирішення конфлікту. Важливим елементом. Я впевнений, і тут погоджуюсь з Волкером в повній мірі, що мінські угоди дають нам всі ключові елементи, насправді, завершення цього конфлікту. Але критичний рівень недовіри між сторонами, намагання різних учасників конфлікту грати геополітичну гру за рахунок України — це робить і США, і Росія, на мою думку призводить до того, що сторони не схильні сьогодні реально завершувати конфлікт. Вони хочуть в ньому перемогти. Вони хочуть завдати поразки противнику, а не припинити війну в Україні. І тому ця ситуація поки що продовжується. Можливо, вихід, на мою думку, в руках України і українського політичного керівництва. Винесення цих ключових питань мінську на референдуми, прямі переговори з лідерами громадської думки на неконтрольованих територіях, можуть вибити оцю геополітичну карту з рук геополітичних гравців, які просто розігрують Україну.

Ситуацію з вирішенням конфлікту на Донбасі не можна обернути на якісь політичні бонуси?

— Можна, але це може бути лише у разі погодження позицій сторін. А сьогодні позиції сторін не погоджені і ніхто не дасть Росії отримати політичних бонусів на цьому конфлікті. Чи українському політичному керівництву. Тобто це потребує серйозного узгодження. Поки у мене складається враження, що сторони грають в свою гру. США намагається використовувати Україну як таке болото, в якому грузне Росія, Росія використовує Україну як елемент самоізоляції, нагнітання певних військових настроїв і елемент боротьби за Європу, елемент дискредитації США і ослаблення позицій США в світі. Тобто йде геополітична гра до останнього українця, на жаль.

Читайте также: Порошенко нарасхват: Давос, Волкер, деньги. Экспертные итоги недели

Ранее кандидат политических наук Андрей Дацюк заявлял, что разрешение конфликта на Донбассе возможно за один-два месяца.

А политолог Алексей Якубин отметил, что голосование в Раде за закон о реинтеграции Донбасса показало, кому выгодно замораживание конфликта.