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    Мнения России и США по Донбассу совпадают по ряду параметров - Кремль

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (473)

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по некоторым параметрам можно зафиксировать совпадение мнений РФ и США по вопросу об урегулировании ситуации в Донбассе.
    Куранты на Спасской башне Московского Кремля
    RIA News Коробейников Дмитрий | Перейти в фотобанк

    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker
    Эффективность минского формата контролируют Волкер и Сурков - эксперт
    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. По некоторым параметрам можно зафиксировать совпадение мнений РФ и США по вопросу об урегулировании ситуации в Донбассе, при этом предстоит проанализировать озвученные Штатами предложения, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Сурков уже делал заявление, в котором сказал, что по каким-то параметрам можно отфиксировать совпадение мнений. Сурков сказал уже, что предстоит проанализировать ряд предложений, которые были озвучены Соединенными Штатами. Наверное, больше добавить нечего к тому, что заявлял уже сам Сурков", — сказал Песков.

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    В пятницу помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер провели переговоры в Дубае, где обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. Еще накануне встречи Песков заявил журналистам, что в Кремле не ожидают каких-то результатов от встречи Суркова и Волкера, это рабочая сверка часов.

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