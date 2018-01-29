Мнения России и США по Донбассу совпадают по ряду параметров - Кремль

twitter.com/kvolker Эффективность минского формата контролируют Волкер и Сурков - эксперт По некоторым параметрам можно зафиксировать совпадение мнений РФ и США по вопросу об урегулировании ситуации в Донбассе, при этом предстоит проанализировать озвученные Штатами предложения, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сурков уже делал заявление, в котором сказал, что по каким-то параметрам можно отфиксировать совпадение мнений. Сурков сказал уже, что предстоит проанализировать ряд предложений, которые были озвучены Соединенными Штатами. Наверное, больше добавить нечего к тому, что заявлял уже сам Сурков", — сказал Песков.

Читайте также: Киев – Вашингтон: переходим на язык ультиматумов?

В пятницу помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер провели переговоры в Дубае, где обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. Еще накануне встречи Песков заявил журналистам, что в Кремле не ожидают каких-то результатов от встречи Суркова и Волкера, это рабочая сверка часов.

Читайте также: Встреча Волкера и Суркова: чего ждать Украине?