Против отключения тепла. Жители Смелы перекрыли трассу Киев - Днепр

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Жители Смелы Черкасской области перекрыли дорогу Киев — Днепр, которая проходит через город.

Люди выступают против отключения тепла в городе.

"Утром городская власть вела переговоры с представителями "Черкассгаза", которое, собственно, и отключает котельные от голубого топлива. Однако компромисса достичь не удалось. От местных властей требуют, чтобы она взяла на себя долги частной структуры — ООО "Смела Энергоинвест". То есть, чтобы смеляне, которые исправно платили за отопление, заплатили еще и украденное, как ранее сообщала прокуратура, Энергоинвестом. Долг компании достиг уже почти 200 000 000 гривен", — сообщает издание Прочерк.

procherk.info Акция протеста в Смеле

После митинга на Майдане Славы, активисты перекрыли трассу, пытаясь таким образом привлечь внимание общественности и областной к проблеме. Если отопление не включат, люди обещают перекрыть и железную дорогу на станции имени Тараса Шевченко.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие "Киевоблгаз" сообщило, что Славутич, в котором проживают более 25 тысяч человек, отключили от газоснабжения, поскольку по состоянию на 30 января НАК "Нафтогаз Украины" не выделил для жителей города необходимые лимиты природного газа на январь этого года из-за задолженности.