Новый инвестор Владимир Макеенко отвергает подозрения в том, что купил канал в пользу администрации президента. А эфир "Тониса", помимо информационно-аналитических программ, заполнят развлекательные передачи.
Спикер Верховного совета Крыма Владимир Константинов назвал предательством выход главы госадминистрации Киева из правящей Партии регионов Владимира Макеенко, но отметил, что в ситуации необходимо разобраться.
Глава Киевской горадминистрации Владимир Макеенко официально уведомил генпрокурора Украины Виктора Пшонку, что радикально настроенные сторонники оппозиции освободили ее здание на улице Крещатик в центре Киева и разблокировали проезд по улице Грушевского.
"Я общался с бизнесменами, коллегами по этому поводу. У нас очередь желающих на спонсорской основе отремонтировать эти вещи. Кто-то желает из киевлян (спонсировать)", - сказал председатель КГГА Макеенко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".