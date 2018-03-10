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    Владимир Макеенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    Ганапольский и Киселев попытаются реанимировать "Тонис" Макеенко
    19:37 20.03.2017
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    Новый инвестор Владимир Макеенко отвергает подозрения в том, что купил канал в пользу администрации президента. А эфир "Тониса", помимо информационно-аналитических программ, заполнят развлекательные передачи.
    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    Экс-"регионал" Макеенко стал совладельцем телеканала "Тонис" 
    17:05 20.03.2017
    327
    Ставший совладельцем телеканала "Тонис" Владимир Макеенко опроверг какую-либо причастность окружения президента Украины Петра Порошенко к покупке вещателя.
    Валентина Матвиенко
    Янукович остается легитимным президентом Украины, считает Матвиенко
    11:22 26.02.2014
    7Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Факт, что Виктор Янукович по-прежнему остается легитимным президентом Украины, не должен вызывать сомнений, убеждена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
    Председатель Киевской горгосадминистрации Владимир Макеенко
    Макеенко обещает начать разбирать баррикады в Киеве уже в понедельник
    09:10 24.02.2014
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    Баррикады в центре Киева, возведенные во время массовых беспорядков, начнут разбирать в понедельник.
    Акция Нет прихватизации зоопарка состоялась в Киеве
    Киевский зоопарк примет зверей, обитавших в резиденции Януковича
    16:34 23.02.2014
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    Зверей, которые обитали на территории резиденции президента Украины Виктора Януковича "Межигорье" под Киевом, осмотрят ветеринары, после чего они будут перевезены в столичный зоопарк.
    Председатель Киевской горгосадминистрации Владимир Макеенко
    Макеенко: разборка баррикад в центре Киева начнется в понедельник
    16:00 23.02.2014
    24
    Мероприятия по разбору баррикад в украинской столице и уборке центральных улиц, пострадавших в результате трехмесячных акций протестов и столкновений, начнутся в понедельник.
    Председатель Киевской горгосадминистрации Владимир Макеенко
    Макеенко принял решение о возобновлении работы метро Киева
    18:31 20.02.2014
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    Владимир Макеенко принял решение о возобновлении работы метрополитена после того, как в СБУ его заверили об удовлетворительном состоянии безопасности на всех станциях метро, кроме центральных.
    Председатель Киевской горгосадминистрации Владимир Макеенко
    Спикер парламента Крыма назвал предательством выход Макеенко из ПР
    14:18 20.02.2014
    13Обострение ситуации в Крыму
    Спикер Верховного совета Крыма Владимир Константинов назвал предательством выход главы госадминистрации Киева из правящей Партии регионов Владимира Макеенко, но отметил, что в ситуации необходимо разобраться.
    Председатель Киевской горгосадминистрации Владимир Макеенко
    Глава КГГА Макеенко решил покинуть ряды Партии регионов
    13:42 20.02.2014
    11Политический кризис в Украине
    Глава Киевской городской госадминистрации Владимир Макеенко после массовых беспорядков в городе решил покинуть ряды правящей Партии регионов.
    Председатель Киевской горгосадминистрации Владимир Макеенко
    Закрытие метро в Киеве связано с сообщениями о возможных терактах
    13:13 20.02.2014
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    Прекращение работы киевского метро является вынужденной мерой в связи с массовыми сообщениями о возможных террористических актах, заявил глава киевской горадминистрации Владимир Макеенко.
    Председатель Киевской горгосадминистрации Владимир Макеенко
    Пожар произошел в мэрии Киева, в здании находится Макеенко
    15:46 18.02.2014
    35Столкновения на Майдане и в правительственном квартале
    Пожар произошел в администрации Киева, в здании находится глава администрации Владимир Макеенко. На месте происшествия работают пожарные.
    Председатель Киевской горгосадминистрации Владимир Макеенко
    Макеенко уведомил Пшонку об освобождении здания КГГА радикалами
    14:40 16.02.2014
    8Политический кризис в Украине
    Глава Киевской горадминистрации Владимир Макеенко официально уведомил генпрокурора Украины Виктора Пшонку, что радикально настроенные сторонники оппозиции освободили ее здание на улице Крещатик в центре Киева и разблокировали проезд по улице Грушевского.
    Ситуация в Киеве
    Макеенко: ремонт Крещатика и здания КГГА проспонсируют бизнесмены
    14:16 04.02.2014
    9Политический кризис в Украине
    "Я общался с бизнесменами, коллегами по этому поводу. У нас очередь желающих на спонсорской основе отремонтировать эти вещи. Кто-то желает из киевлян (спонсировать)", - сказал председатель КГГА Макеенко.
    Председатель Киевской горгосадминистрации Владимир Макеенко
    Макеенко пригласил оппозицию в КГГА для обсуждения бюджета города
    10:39 04.02.2014
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    Председатель киевской горадминистрации Владимир Макеенко пообщался с митингующими перед зданием, где запланировано провести сессию Киевсовета. Сейчас переговоры происходят в его кабинете.
    Здание Киевской городской государственной администрации
    Макеенко: 75% расходов общего фонда бюджета Киева пойдут на соцсферу
    09:53 04.02.2014
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    Председатель КГГА Владимир Макеенко надеется, что депутаты Киевсовета утвердят бюджет столицы на 2014 год. Документ во вторник подан на рассмотрение депутатов.
    Оппозиция затягивает время - регионал
    11:55 20.02.2013
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    Депутаты из оппозиционных фракций блокируют работу парламента, требуя обеспечить персональное голосование. Переговоры руководителей парламентских фракций пока не привели к результату.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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