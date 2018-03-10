За годы, прошедшие после Майдана, в Украине создались сотни разных общественных организаций патриотического толка, вот только цели и задачи у них оказались куда более приземленные — побыстрее набить свои карманы.
По информации СМИ, дебоширами оказались так называемые "добровольные помощники" полиции, "лица, идентифицирующие себя как представители формирований, целью которых заявляется контроль за соблюдением и поддержанием общественного порядка".
Активисты, заблокировавшие один из въездов в офис телеканала NewsOne, требуют уволить "самых ватных" ведущих и изменить редакционную политику канала с "ватной прокремлевской" на "патриотическую проукраинскую".
Требования экс-губернатора Одесской области и лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили - это создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона.
В здании Апелляционного суда Одесской области активисты заблокировали зал судебных заседаний. По заявлению участников акции, они намерены блокировать суд до тех пор, пока фигуранта дела 2 мая россиянина Евгения Мефедова снова не возьмут под стражу.
Согласно информации, столкновения с полицией вспыхнули в городе после обеда, когда молодые люди, скрывающие свои лица под мотоциклетными шлемами и капюшонами, стали кидать в сотрудников правоохранительных органов мусор и бутылки.
Ухудшение уровня жизни заставило украинцев пересмотреть своё отношение не только к оказавшимся недееспособными политикам. Попали в немилость и те, с помощью кого власть получили популисты и непрофессионалы.
По информации Нацполиции, действия правонарушителей квалифицированы по части первой статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) и части второй статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".