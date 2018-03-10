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    активисты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
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    Ирина Геращенко
    В БПП высказались за проведение внеочередных выборов в парламент
    10:02 27.02.2018
    709Политический кризис: страна в тупике
    По словам первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины - это всегда хороший шанс проверить рейтинги.
    Активистка Femen на суде предстала в костюме Купидона
    Активистка Femen устроила шоу в киевском суде
    17:40 14.02.2018
    477
    Согласно заявлению движения Femen, если правда, что "влюбленные - это не те, кто смотрит друг на друга, а те кто смотрит в одну сторону, то Порошенко и Лукашенко представляют собой идеальную пару".
    Алексей Якубин
    В Раде декларирования активистов отодвинет Антикорсуд - Якубин
    16:33 08.02.2018
    164Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Многие общественные организации в Украине являются лоббистами, потому нужно проработать инструмент для их декларирования, считает политолог.
    Наручники
    Рэкет, грабежи, аферы: активисты зарабатывают криминалом
    17:33 02.02.2018
    1651Криминальные войны в Украине
    За годы, прошедшие после Майдана, в Украине создались сотни разных общественных организаций патриотического толка, вот только цели и задачи у них оказались куда более приземленные — побыстрее набить свои карманы.
    Неизвестные жестоко избили молодого туриста из Британии
    В соцсетях пояснили, за что жестоко избили британца в Киеве
    14:32 24.01.2018
    1294
    В соцсетях предположили, что иностранца Лиама Энтони в Киеве жестоко избили из-за толстовки с солистом группы Soulfly, признавшем Крым частью России.
    Активист Сергей Трушкин
    В Черниговской области избили активиста за украинский язык
    18:12 18.01.2018
    1399Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам пострадавшего активиста Сергея Трушкина, после инцидента "полицейские в машине предлагали "договориться", а тот, кто нападал, угрожал, что "снесет голову".
    Радио. Архивное фото
    В Украине потребовали от "Русского радио" убрать из ротации ряд певцов РФ
    18:33 10.01.2018
    716Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Активисты общества "Просвита" им. Т.Шевченко и всеукраинской сети "Свободные люди" потребовали от радиосети "Русское радио - Украина" прекратить ротацию песен ряда российских артистов.
    Харьковский активист Дмитрий Олейник
    Неизвестные сломали нос харьковскому активисту, Парасюк отреагировал
    11:49 19.12.2017
    2970
    По информации харьковского активиста Дмитрия Олейника,четверо неизвестных избили его в переулке Отакара Яроша, "святой Николай" принес переломанный нос".
    Активисты устроили разборки в одной из пиццерий Киева
    Драку со стрельбой в киевской пиццерии устроили местные "дружинники" - СМИ
    13:19 15.12.2017
    441Криминальные войны в Украине
    По информации СМИ, дебоширами оказались так называемые "добровольные помощники" полиции, "лица, идентифицирующие себя как представители формирований, целью которых заявляется контроль за соблюдением и поддержанием общественного порядка".
    Активисты устроили разборки в одной из пиццерий Киева
    СМИ сообщили подробности массовой драки со стрельбой в пиццерии Киева
    08:56 14.12.2017
    1190Днепр, Львов: взрывные события
    Инцидент у пиццерии Domino's Pizza в среду вечером на Васильковской в Киеве произошел между представителями общественных организаций. В результате двух человек увезла скорая.
    Гражданин России Алексей Шумак с супругой
    Просившему политическое убежище в Украине россиянину сожгли машину
    01:14 11.12.2017
    1159Днепр, Львов: взрывные события
    По словам пострадавшего гражданина России Алексея Шумака, на сгоревшей машине в Санкт-Петербурге он ездил с надписью "Я требую вывести войска из Украины".
    Активисты начали блокаду работы телеканала NewsOne
    Активисты уточнили свои требования к каналу NewsOne
    05:56 04.12.2017
    3187Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Активисты, заблокировавшие один из въездов в офис телеканала NewsOne, требуют уволить "самых ватных" ведущих и изменить редакционную политику канала с "ватной прокремлевской" на "патриотическую проукраинскую".
    Установка палаток и драка у Одесского горсовета. Видео
    Установка палаток и драка у Одесского горсовета 
    02:52 17.09.2017
    583Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    Как сообщили местные СМИ, около 21:50 активисты установили палатки под стенами Одесского горсовета. В ходе размещения палаток между правоохранителями и активистами произошли потасовки.
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Саакашвили анонсировал пикет в Киеве и озвучил свои требования
    22:08 16.09.2017
    2720"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Требования экс-губернатора Одесской области и лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили - это создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона.
    В Черкассах активисты зажгли шины и взяли штурмом здание областной полиции
    В Черкассах активисты зажгли шины и взяли штурмом здание областной полиции
    22:19 04.11.2016
    6505Взрыв в здании полиции в Ровно
    Активисты возмущены назначением Валерия Лютого начальником полиции области, потому что ранее Лютый был советником мэра Харькова Геннадия Кернеса и главным гаишником Харькова и Харьковской области.
    Дело 2 мая: активисты заблокировали суд в Одессе
    "Дело 2 мая": активисты заблокировали суд в Одессе 
    21:02 07.06.2016
    368Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    В здании Апелляционного суда Одесской области активисты заблокировали зал судебных заседаний. По заявлению участников акции, они намерены блокировать суд до тех пор, пока фигуранта дела 2 мая россиянина Евгения Мефедова снова не возьмут под стражу.
    Полиция Парижа
    Парижская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов - СМИ
    22:03 01.05.2016
    106
    Согласно информации, столкновения с полицией вспыхнули в городе после обеда, когда молодые люди, скрывающие свои лица под мотоциклетными шлемами и капюшонами, стали кидать в сотрудников правоохранительных органов мусор и бутылки.
    Митинг возле Кабмина
    Хватит. Украинцы устали от активистов и "ура-патриотов"
    16:55 30.04.2016
    6396
    Ухудшение уровня жизни заставило украинцев пересмотреть своё отношение не только к оказавшимся недееспособными политикам. Попали в немилость и те, с помощью кого власть получили популисты и непрофессионалы.
    Срыв Украинского выбора в Харькове
    Полиция завела уголовное дело по факту столкновений в Харькове
    02:52 19.04.2016
    1609Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    По информации Нацполиции, действия правонарушителей квалифицированы по части первой статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) и части второй статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
    Застройщики в Киеве пытались снести детскую площадку. Видео
    Застройщики в Киеве пытались снести детскую площадку 
    18:29 21.03.2016
    209Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    В Киеве на улице Леся Курбаса произошли столкновения местных жителей и застройщиков. Активисты не позволили установить ограждение, снести детскую площадку и сквер.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Ирина Геращенко
    В БПП высказались за проведение внеочередных выборов в парламент
    10:02 27.02.2018
    709
    По словам первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины - это всегда хороший шанс проверить рейтинги.
    Активистка Femen на суде предстала в костюме Купидона
    Активистка Femen устроила шоу в киевском суде
    17:40 14.02.2018
    477
    Согласно заявлению движения Femen, если правда, что "влюбленные - это не те, кто смотрит друг на друга, а те кто смотрит в одну сторону, то Порошенко и Лукашенко представляют собой идеальную пару".
    Алексей Якубин
    В Раде декларирования активистов отодвинет Антикорсуд - Якубин
    16:33 08.02.2018
    164
    Многие общественные организации в Украине являются лоббистами, потому нужно проработать инструмент для их декларирования, считает политолог.
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