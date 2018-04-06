Е-декларирование активистов: депутаты не скрывают, что мстили – эксперт

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РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В НАПК считают, что третий этап е-декларирования успешно состоялся. Уже стали известны первые итоги е-деклараций общественных активистов-антикоррупционеров.

В частности, исполнительный директор Transparency International в Украине Ярослав Юрчишин задекларировал 1,2 млн гривен доходов за прошлый год, из них 916 тысяч — от предпринимательской деятельности и более 200 тыс гривен — зарплата в организации. Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин получил зарплату в размере боле 842 тысяч гривен, а члены правления организации Татьяна Пеклун и Дарья Каленюк получили в ЦПК более чем по 600 тысяч гривен дохода за год.

Тем не менее в НАПК поддерживают отмену обязательного е-декларирования для участников антикоррупционных общественных организаций, а президент Петр Порошенко публично выступил за проведение в Украине амнистии капиталов.

Насколько активистам необходимо отчитываться о своих доходах, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал председатель общественного совета при НАПК Виктор Таран.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ваші оцінки цього процесу?

— Якщо ми будемо говорити про сам процес, то я дам мою суб'єктивну оцінку, бо я теж представляю громадську організацію, яка так само займається протидією корупції. А я дам оцінку, яку давали посли країн G7, або американський посол, або посол ЄС в України. Всі ці міжнародні інституції вважають, що даний закон є дискримінаційним і порушує фундаментальні права людини та фундаментальні основи хартії громадських організацій, які прийняті в Європі.

Про що йде мова? Для громадських активістів, включаючи мене, не є проблемою подати наші електронні декларації. Тим паче, наші декларації є в базі, до речі, моя декларація так само є в базі електронних декларацій, можете хоч зараз подивитися за минулий рік. Проблема — в іншому. Коли система електронного декларування, яка була введена в Україні в 2016 році, вона передбачає глибший аналіз і серйозну кримінальну та адміністративну відповідальність за ймовірні порушення в деклараціях.

І ми всі казали, що такі широкі декларації, вони цілком релевантні для держслужбовців, які можуть порушувати закон в частині або незаконного збагачення, або якщо їхні видатки перевищують їхні доходи, або конфлікт інтересів, те саме, що побачити в деклараціях, і одразу після цього постає питання, а де вони взяли ці гроші, якщо вони працювали тільки на… за 10 тисяч офіційної зарплати. Якщо немає, то відповідно наступають певні санкції. Відразу починають провадження кримінальні справи.

Про все це і казали громадські активісти, всі дуже бояться, що після цього, наприклад, починаючи з завтрашнього дня, особливо на місцевому рівні, чиновники, які були незадоволені активністю громадських активістів, почнуть подавати масово скарги на громадських активістів в Нацполіцію, в ГПУ, з вимогою перевірити електронні декларації активістів.

І повторююсь, згідно закону про е-декларування наступають набагато жорсткіші санкції. Ми боїмося, що на місцевому рівні, а ми знаємо, як на місцевому рівні працюють суди, правоохоронні органи, це просто стане інструментом розправи над активістами.

Представники парламентської коаліції говорять, що 3 квітня ВРУ може внести відповідні зміни до законодавства щодо електронного декларування, тобто скасувати обов'язкове декларування для громадських активістів. Це щось змінює чи ні?

— Наскільки я вчора дивився і поспілкувався з колегами, всі провідні організації, які займаються протидією корупції, всі подали свої декларації. Це була наша принципова позиція, щоб ніхто нас не звинуватив в тому, що ми хочемо щось приховати. Тому мені такі факти невідомі.

Якщо ми будемо говорити безпосередньо по відповідальності, то якщо у вівторок скасують закон, то цілком очевидно, що оскільки закон не має зворотної сили, то НАЗК має ліквідувати наші декларації з електронної бази і жодної відповідальності далі не наступить. Але особисто я маю скепсис до того, що депутати скасують е-декларування, бо як вони самі нам казали — мені і моїм колегам в офлайні, громадські активісти, це така наша, знаєте, вам помста за те, що ви заставили нас показати, чим ми володіємо, тому ми нічого скасовувати не збираємося, незважаючи на те, що нас особисто просили і президент, і прем'єр, і спікер ВРУ, і міжнародні організації, знаєте, нам однаково: чи безвіз, чи не безвіз, вважайте, що це наша помста.

Тобто голосів не набереться?

— З того, що я обговорював з депутатами, більшість з них, принаймні з ким я спілкувався, і це стосується всіх фракцій, вони кажуть: вважайте, що це наша помста, за те що ви заставили нас це все показати, наші статки, тепер побудьте з нами.

Чи втрачають громадські активісти довіру, враховуючи декларації і ті суми, які там вказані, чи ні?

— Суми, які Ви озвучили, це суми з податкової декларації. Це ті декларації, які і я, і Юрчишин, і Шабунін, подаємо кожен рік. Тому якби Ви дуже хотіли ці цифри подивитися, будь хто, Ви могли би направити запит і Вам би інформацію по нам надали, всі персональні дані. І Ви би так само могли подивитися, скільки ми всі заробляємо.

Можливо, це спеціально створюється така інформаційна хвиля, аби змусити людей сумніватися в об'єктивності антикоррупціонерів?

— Якщо є будь-які питання стосовно декларацій, це може перевірити податкова. До того ж, наголошую, цифри, які Ви озвучили, всі ці люди отримали законно. Тобто в результаті певної діяльності — підприємницької чи іншої.

Тобто, це законні гроші. Повторююся, система електронного декларування повинна передбачати, ловити незаконні отримані кошти. А тут була трошки інша система, тому що як тільки людина починає заповнювати декларацію, вона одразу потрапляє під дію Кримінального та Адміністративного кодексів. З іншого боку, я погоджуюся, що зараз багато хто почне намагатися робити дискредитаційну кампанію і брати загальні цифри, без жодних пояснень, і починати розказувати, хто скільки отримує коштів.

І я цілком ймовірно, це буде такий інформаційний удар, і зважаючи на середній рівень зарплат в Україні, дійсно, громадські організації, які працюють навіть з міжнародними партнерами, вони отримують кошти, це правда, то цілком очевидно, це буде викликати роздратування у громадян і негативно вдарить по громадським активістам.

Зараз змінився голова НАЗК, а минулого року була інформація про те, що НАЗК взагалі повністю перевірило трохи менше 100 електронних декларацій. Чи є у Вас дані, скільки зараз електронних декларацій повністю перевірено?

— На жаль, цифра не сильно зсунулася. Вона трохи зсунулася, але там все одно менше тисячі, тому що до тих пір, поки не буде запущений модуль автоматичної перевірки, який дозволить в автоматичному режимі протягом кількох годин перевірити всі декларації, які в базі, а це уже зараз — понад двох мільйонів, то ситуація кардинально не зміниться.

Тому ключовий виклик, який буде у Анатолія Мангула, це запуск модуля автоматичної логістичної перевірки. Якщо він його не запустить найближчим часом, то ми мусимо констатувати, що і ця хвиля е-декларування була провалена, і корупціонерам вдалося уникнути покарання. До речі, звернуть увагу, в минулому році в базу даних потрапили 1 мільйон 200 декларацій.

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В цьому році — тільки 800 тисяч, трошки більше. Хоча подаватися мало набагато більше. Це означає, що понад 400 тисяч чоловік зрозуміли, що оскільки не було покарань за минулий рік, вони вирішили просто не подавати. І як на мене, це один із найбільш тривожних сигналів, і НАЗК зараз має в першу чергу сконцентруватися на пошуках тих чиновників, а не на деклараціях громадських активістів.

Ви можете пояснити, хто чи що заважає ввести цей модуль автоматичної перевірки електронних декларацій?

— Вам ефіру для цього не вистачить. Якщо коротко, модуль зараз знаходиться на базі державного підприємства "Українські спеціалізовані системи". Там стверджують, що модуль знаходиться в неналежному стані, тому його не можна запустити.

Для того, щоб перевірити цю інформацію, необхідно зробити аудит системи. НАЗК за останні півроку так і не зміг оголосити тендер на аудит цієї системи. Тому перший крок — тендер, другий — аудит. Після аудиту — висновки, і четвертий крок — це перемонтувати модуль. Хоча, як на мою думку, модуль — працюючий, коли передавали, модуль працював. Що там зробили потім — я не знаю.

Напомним, директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий в эфире "ГС" заявил, что проблему с декларированием активистов власть создала намеренно. По его словам, вопрос относительно е-декларирования антикоррупционеров власть раздула как огромный пузырь, а потом героически "преодолела" проблему, показав, как в стране все решается демократично.