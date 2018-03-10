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    Апелляционный суд Одесской области

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Дело 2 мая: активисты заблокировали суд в Одессе
    "Дело 2 мая": активисты заблокировали суд в Одессе 
    21:02 07.06.2016
    368Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    В здании Апелляционного суда Одесской области активисты заблокировали зал судебных заседаний. По заявлению участников акции, они намерены блокировать суд до тех пор, пока фигуранта дела 2 мая россиянина Евгения Мефедова снова не возьмут под стражу.
    В одесском суде забаррикадировались 50 человек
    "Дело 2 мая": в одесском суде забаррикадировались 50 человек
    20:35 07.06.2016
    1112Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    По заявлению участников акции, они намерены блокировать суд до тех пор, пока фигуранта дела 2 мая россиянина Евгения Мефедова снова не возьмут под стражу.
    Акция Правого сектора под Апелляционным судом Одесской области, 30 ноября 2015 г.
    "Правый сектор" блокирует суд в Одессе из-за слушаний по трагедии 2 мая
    14:41 30.11.2015
    640Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Участники акции протеста потребовали от главы Апелляционного суда Одесской области уволить судей, которые допустили возможность выхода под залог подозреваемых по делу о трагедии 2 мая.
    Дом профсоюзов в Одессе. Архивное фото
    Одесский суд обязал открыть тайну следствия по трагедии 2 мая
    03:43 16.09.2015
    1183Одесса: год после трагедии
    Одесские журналисты Сергей Дибров и Леонид Штекель (члены "Группы 2 мая") подали иск к МВД и Бюро судебно-медицинских экспертиз, в котором потребовали предоставить в ответ на запрос протоколы вскрытия тел людей, погибших 2 мая.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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