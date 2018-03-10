В здании Апелляционного суда Одесской области активисты заблокировали зал судебных заседаний. По заявлению участников акции, они намерены блокировать суд до тех пор, пока фигуранта дела 2 мая россиянина Евгения Мефедова снова не возьмут под стражу.
Одесские журналисты Сергей Дибров и Леонид Штекель (члены "Группы 2 мая") подали иск к МВД и Бюро судебно-медицинских экспертиз, в котором потребовали предоставить в ответ на запрос протоколы вскрытия тел людей, погибших 2 мая.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".