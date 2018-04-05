Активисты на "Лексусе" давили полицейских во время "Юморины" в Одессе

Как сообщил в Facebook сотрудник патрульной полиции Юрий Рыбак, водитель и пассажиры автомобиля Lexus, проигнорировав предупреждения патрульных о перекрытии проезда, откровенно грубили полицейским, вызывающе себя вели, бросались в драку и на замечания не реагировали.

В ходе конфликта 18-летний пассажир ударил полицейского ногой в грудь, а после водитель авто резко начал движение, зацепив одного из правоохранителей.

Патрульные отправились в погоню за нарушителями, и после короткого преследования 25-летнего водителя и всю компанию задержали и доставили в отдел полиции. Патрульный обратился за медицинской помощью.

По словам патрульного, после задержания за нарушителей попытались вписаться общественные организации.

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"И сразу же последовала "потеря сознания" некоторых "общественников" — "да как же так", "они же дети", "ну им же можно". Что можно, я спрашиваю? Ехать на автомобиле по улице, которая по решению городского совета на время проведения праздничных мероприятий стала пешеходной? Давить людей? Бросаться в драку с полицейским? Или, может, задавить патрульного, который на службе?" — прокомментировал событие Юрий Рыбак.

В настоящее время начато производство по ч.2 ст.345 УК (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа). Проводятся необходимые процессуальные мероприятия.

По информации "Думской", нарушители являются активистами организации "САК против", которая позиционирует себя как проект, выступающий против курения и распития алкогольных напитков в общественных местах, продажи табачных изделий и алкоголя несовершеннолетним и призывает к здоровому образу жизни.