В соцсетях пояснили, за что жестоко избили британца в Киеве

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Британца Лиама Энтони избили в Киеве не из-за цвета волос, а из-за толстовки с солистом группы Soulfly, признавшем Крым частью России, сообщила пользователь Роксолана Юрьевна в Facebook.

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"На первом фото избитый якобы за цветные волосы неформал, гуляет по Киеву в кофточке Soulfly. На втором фото солист этой группы на концерте в Москве, где заявил, что Крым принадлежит России. Группа в 2014 отменила концерт в Украине из-за "политического кризиса" и в Украине больше не появляется", — отметила она.

"Почему все патриоты бросились защищать этого неформала, не поинтересовавшись у него, знал он о том, что надел, и кого он мог этим обидеть? Наперегонки его защищают", — добавила активистка.

Напомним, днем в пятницу, 19 января, возле Михайловского собора неизвестные жестоко избили молодого туриста из Британии. Неизвестные начали цепляться к парню у светофора, швырнули снежком, пнули чемодан. Парень попытался игнорировать, догнали уже на Трехсвятительской, напали со спины, начали бить ногами. Парень потерял ненадолго сознание, не успел рассмотреть нападавших.