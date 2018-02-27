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    В БПП высказались за проведение внеочередных выборов в парламент

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (128)

    (обновлено: )46703
    По словам первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины - это всегда хороший шанс проверить рейтинги.
    Ирина Геращенко
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Внеочередные выборы в Верховную Раду показали бы рейтинги политических партий, а также то, что общественные активисты, которые принимали участие в оппозиционных митингах, на самом деле занимались политикой с целью пройти в парламент, заявила первый вице-спикер Верховной Рады, нардеп от БПП Ирина Геращенко.

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    "Досрочные выборы показали бы одну очень показательную и очевидную вещь: большинство так называемых независимых активистов на самом деле все эти 4 года занимались чистой политикой, используя двойные стандарты, подыгрывая симпатичным им партиям, с которыми собираются идти на выборы; критиковали власть не как сторонние наблюдатели и неправительственный незаангажированный контроллер, а как политические оппоненты, которые стремятся прийти к власти, все это время занимались реальной политикой, но почему-то называли себя общественными активистами", — отметила Геращенко.

    Она также предположила, что нынешние активисты баллотировались бы в парламент по спискам сегодняшних оппозиционных партий.

    "Выборы — всегда хороший шанс проверить рейтинги", — добавила Геращенко.

    Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что досрочные парламентские выборы не дадут принять ряд важных решений, которые запланированы на весну, в частности, законопроект об Антикоррупционном суде; развитие страны остановится минимум на год.

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