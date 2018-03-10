По словам руководителя Центра политических студий и аналитики "Эйдос" Виктора Тарана, общественные активисты передали в правоохранительные органы информацию о серых схемах, которые власти на местах использовали, чтобы заработать на закупках.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".