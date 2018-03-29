наверх
29.03.201815:46
Курсы валют НБУ
  • USD26.41+ 0.10
  • EUR32.74+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Портнов: еще раз о двуликости Порошенко

    Тема:

    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (434)

    (обновлено: )19630
    Комментируя призыв Петра Порошенко отменить е-декларации для активистов, юрист Андрей Портнов напоминает, что ранее президент сам же требовал ввести это декларирование.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко заявляет, что Рада должна снять обязательство о представлении электронных деклараций с общественных активистов.

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Раде декларирования активистов отодвинет Антикорсуд - Якубин

    Порошенко подчеркивает, что "Рада и все ее фракции без исключения, наконец, должны услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования активистов".

    В АП напоминают, что соответствующий законопроект президент подал еще летом прошлого года. Отмечается, что глава государства со своей стороны оперативно подпишет закон.

    Комментируя призыв Порошенко отменить е-декларации для активистов, юрист Андрей Портнов напоминает, что ранее президент сам же требовал это декларирование ввести.

    Читайте также: Тренд дня: "Слабые, старые, нищие и негодные должны умирать или уезжать"

    "Порошенко потребовал от парламента быстро отменить электронное декларирование активистов. А перед этим сам же потребовал это декларирование ввести. Такой рецидив наступает систематически - дал гражданство - отнял, дал Героя - посадил в тюрьму, торговлю с Донбассом разблокировал - заблокировал, ввел - отменил, запретил - разрешил, украл - выступил против коррупции", - пишет Портнов у себя в Facebook.

    И главное — как с гуся вода, иронично добавляет Портнов.

    "Сделал умное лицо, показал себя по собственному телевизору и с пафосом отменил то, что сам придумал и потребовал", — отмечает юрист.

    "Это уже последняя стадия. Глупое ничтожество. Запомнится большими кражами и крайней формой тупости", — резюмирует Портнов.

    Скриншот с Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинский пранкер Евгений Вольнов
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Табличка на входе в здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Арест Савченко: следствие, суд
    Ребенок в больнице. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?