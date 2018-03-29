Портнов: еще раз о двуликости Порошенко

РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко заявляет, что Рада должна снять обязательство о представлении электронных деклараций с общественных активистов.

Порошенко подчеркивает, что "Рада и все ее фракции без исключения, наконец, должны услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования активистов".

В АП напоминают, что соответствующий законопроект президент подал еще летом прошлого года. Отмечается, что глава государства со своей стороны оперативно подпишет закон.

Комментируя призыв Порошенко отменить е-декларации для активистов, юрист Андрей Портнов напоминает, что ранее президент сам же требовал это декларирование ввести.

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"Порошенко потребовал от парламента быстро отменить электронное декларирование активистов. А перед этим сам же потребовал это декларирование ввести. Такой рецидив наступает систематически - дал гражданство - отнял, дал Героя - посадил в тюрьму, торговлю с Донбассом разблокировал - заблокировал, ввел - отменил, запретил - разрешил, украл - выступил против коррупции", - пишет Портнов у себя в Facebook.

И главное — как с гуся вода, иронично добавляет Портнов.

"Сделал умное лицо, показал себя по собственному телевизору и с пафосом отменил то, что сам придумал и потребовал", — отмечает юрист.

"Это уже последняя стадия. Глупое ничтожество. Запомнится большими кражами и крайней формой тупости", — резюмирует Портнов.