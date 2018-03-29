Названа дата, когда Рада попытается отменить е-декларирование активистов

КИЕВ, 29 мар —РИА Новости Украина. Верховная Рада планируют вернуться к рассмотрению законопроекта об отмене обязательного электронного декларирования для активистов антикоррупционных общественных организаций на следующей пленарной неделе, сообщила первый заместитель главы парламента Ирина Геращенко. Она уточнила, что соответствующее решении было принято на совещании у спикера, посвященном повестке дня.

Накануне президент Петр Порошенко заявил, что Верховная Рада должна снять обязательство о представлении электронных деклараций с общественных активистов.

"Договорились — во вторник, 3 апреля, вынести вопрос е-деклараций первым в повестке дня… Я настроена оптимистично и уверена, что во вторник будет необходимая мобилизация депутатов для результативного голосования об отмене. По крайней мере, буду убеждать коллег поддержать именно такое решение", — написала политик на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, депутаты обсудили несколько вариантов решения проблемы "от декриминализации для представителей общественных организаций (но не для других декларантов, только для активистов) до отмены".

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При этом она отказалась возлагать ответственность за провал голосования на прошлой неделе на какую-либо из политических сил.

"На прошлой неделе спикер десятки раз ставил на голосование вопрос е-деклараций, и это набирало менее 200 голосов. Аргументы о том, что виновата та или иная фракция, по-моему, это попытка переложить ответственность. Потому что все депутаты и все фракции должны ходить на работу: и большинство, и оппозиционеры", — подчеркнула вице-спикер.

Facebook Ирины Геращенко Комментарий Ирины Геращенко о е-декларировании активистов

Напомним, в марте 2017 года Верховная Рада внесла изменения ст. 3 закона "О предотвращении коррупции". Президентский законопроект поддержали 268 народных депутатов. Изначально законопроект был направлен на освобождение солдат и младших офицеров от необходимости подавать е-декларации, однако во время рассмотрения во втором чтении в законопроект были внесены существенные правки.

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В частности, закон обязывает подавать е-декларации представителей антикоррупционных организаций. Изменения антикоррупционного законодательства жестко раскритиковали официальные представители США, ЕС, послы стран "Большой семерки", международные и украинские организации.

Венецианская комиссия также рекомендовала Украине отменить это норму до 1 апреля 2018 года. Тем не менее 22 марта Верховная Рада не смогла рассмотреть законопроекты об отсрочке или отмене е-декларирования для представителей антикоррупционных общественных организаций.