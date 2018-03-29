Тренд дня: "Слабые, старые, нищие и негодные должны умирать или уезжать"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

С апреля украинцы будут подписывать декларации с выбранными терапевтом, педиатром или семейным врачом. Такой шаг предусмотрен медицинской реформой, которую Верховная Рада приняла в минувшем году. В поликлиниках ожидают коллапс, так как по мнению медиков, к таким меморандумам не готовы ни врачи, ни сами пациенты. Напомним, что и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун в СМИ после принятия медреформы назвали "доктором смерть".

Экс-министр юстиции Елена Лукаш в свете изменений по медреформе отметила, что дело доктора Менгеле на сегодняшний день живет и процветает в Украине.

"Каждый раз, когда новые, измученные дорогой, голодом, холодом и страхом узники попадали в Освенцим, их встречал доктор Менгеле. Статный и бодрый, идеально одетый, с улыбкой на устах, он осматривал очередь застывших от ужаса людей, и выбирал. Взмахом руки выбирал кому сразу умирать, а кому пожить и поработать… до поры до времени. Напевая под нос оперетту, он вершил судьбы пленников, своих "подопытных кроликов". Временно сохранял он жизнь до 30% жертв. Слабых убивали сразу", - написала Лукаш в Facebook.

Она подчеркнула, что нечеловеческие эксперименты «улыбчивого фашиста в белых перчатках», невозможно представить, понять и забыть.

Facebook Елены Лукаш Скриншот с Facebook

"Чудовище. К чему я это вспоминаю. К тому, что дело Менгеле живет и процветает. Слабые, старые, нищие и негодные грязнокровки должны умирать или уезжать. Это краткая суть любой реформы в Украине. Этот простой и незамысловатый план по умерщвлению нации. Молчаливое согласие большинства даёт непаханое поле для "экспериментов", не правда ли? Менгеле аплодирует стоя. И самое главное, освобождать нас, как освобождали узников Освенцима, никто не придёт. Сами. Только сами", — акцентировала Лукаш.

При этом, она напомнила, кто из народных избранников голосовал за медреформу.

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"И помните кто и как за это голосовал: "за" отдали 107 из 138 представителей БПП, 74 из 81 членов "Народного фронта", 23 из 25 депутатов от "Самопомощи", 13 из 20 членов Радикальной партии, 12 внефракционных депутатов, 11 от группы "Воля народу". Подписал президент. Внедряет Кабмин и МОЗ. Говорят, за время своей работы Менгеле отправил более 40 тысяч человек в газовые камеры лагеря смерти. Эти садисты замахнулись на миллионы. И у них получается", - подытожила юрист.

Facebook Елены Лукаш Скриншот с Facebook

Руководитель ОО "Публичный аудит" Максим Гольдарб обратил внимание на заявление главы государства о восстановлении развития украинской экономики.

"Что-то в этом есть: 1) с 3 тонн в 2013 до 350 в 2017 вырос экспорт… улиток; 2) с 0 до 140 т — экспорт пчёл; 3) с 0 до 25 т — экспорт страусов. Улиток, пчёл, страусов!!! Из Украины!" - перечислил Гольдарб.

Вместе с тем он напомнил, что химическая промышленность упала на 61,6%, металлургия — на 42,3%, машиностроение — на 38,6%.

Facebook Максима Гольдарба Скриншот с Facebook

"Но зато улитки, пчелы, страусы", - резюмировал эксперт.

Юрист Андрей Портнов прокомментировал ситуацию с электронным декларированием для активистов. Так, на днях президент Петр Порошенко заявил, что Верховная Рада должна снять обязательство о представлении электронных деклараций с общественных активистов.

"Порошенко потребовал от парламента быстро отменить электронное декларирование активистов. А перед этим сам же потребовал это декларирование ввести. Такой рецидив наступает систематически — дал гражданство — отнял, дал Героя — посадил в тюрьму, торговлю с Донбассом разблокировал — заблокировал, ввел — отменил, запретил — разрешил, украл — выступил против коррупции", — выразил мнение юрист.

Facebook Андрея Портнова Скриншот с Facebook

При этом, как подчеркнул Портнов, Порошенко "с пафосом отменил то, что сам придумал и потребовал".

"И главное, как с гуся вода. Сделал умное лицо, показал себя по собственному телевизору и с пафосом отменил то, что сам придумал и потребовал. Это уже последняя стадия. Глупое ничтожество. Запомнится большими кражами и крайней формой тупости", - акцентировал юрист.

Экс-министр ЖКХ, председатель "Союза собственников жилья Украины" Алексей Кучеренко опубликовал выводы экспертизы, проведенной по запросу суда в деле лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко против Кабмина в отношении незаконности и экономической необоснованности установленной правительством цены на газ для населения.

Facebook Алексея Кучеренко Выводы экспертизы, проведенной по запросу суда в деле лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко

"Семь выдающихся "экспертов" год делали "экспертизу" экономически обоснованной цены на газ от Гройсмана по делу "Юлия Тимошенко против правительства по цене на газ". Результат очевиден — цена придумана "с потолка" названа "экономически обоснованной" исключительно для покрытия за счет населения убытков, причиненных "Нафтогазу" аферистами и мошенниками за прошлые годы", - разъяснил Кучеренко.

Он уточнил, что такие "эксперты" должны быть привлечены у уголовной ответственности.

Facebook Алексея Кучеренко Скриншот с Facebook

"А "эксперты" теперь будут обязательно отвечать за свою "экспертизу" в уголовном расследовании — это я им лично обещаю. Не надо записываться в "эксперты", если ты не можешь быть независимым", — отметил Кучеренко.

По мнению эксперта Фонда общественной безопасности Юрия Гаврилечко, выводы этих экспертов ни малейшего отношения к экспертизе не имеют.

"Начну с того, что "цена" не может обеспечивать "сопоставимость цены", так как попытка пояснить Х через Х вводит любую последовательность в бесконечный цикл", — прокомментировал Гаврилечко, проанализировав документ.

Эксперт подчеркнул, что такая "экспертиза" демонстрирует полное непонимание законов логики и отсутствие элементарных знаний в области мат.анализа.

Facebook Юрия Гаврилечко Скриншот с Facebook

"Вывод: идиоты и ж…лизы — да, эксперты — нет", - считает Гаврилечко.