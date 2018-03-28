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    Политика

    Суд не разрешил рассекретить декларации военных прокуроров

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    По информации Центра противодействия коррупции, суд отклонил жалобу и оставил в силе решение военного прокурора о засекреченности деклараций отдельных военных прокуроров.
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    Украинское фото

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Киевский апелляционный административный суд отклонил жалобу Центра противодействия коррупции на решение админсуда, который позволил засекретить декларации военных прокуроров, сообщает Центр противодействия коррупции на странице в Facebook.

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    УНИАН
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    "Суд отклонил нашу жалобу и оставил в силе решение Матиоса о засекреченности деклараций отдельных военных прокуроров", – говорится в сообщении.

    "Судьи апелляционного админсуда считают, что Матиос, который не имел полномочий принимать такие решения, сделал все правильно", — добавили в ЦПК.

    Также в ЦПК отметили, что планируют обращаться для обжалования этих решений в Верховный Суд, а при необходимости — и в Европейский суд по правам человека.

    Напомним, 14 июня Окружной административный суд Киева открыл производство относительно закрытия доступа к декларациям сотрудников военной прокуратуры. Иск подал Центр противодействия коррупции.

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