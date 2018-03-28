Суд не разрешил рассекретить декларации военных прокуроров

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Киевский апелляционный административный суд отклонил жалобу Центра противодействия коррупции на решение админсуда, который позволил засекретить декларации военных прокуроров, сообщает Центр противодействия коррупции на странице в Facebook.

"Суд отклонил нашу жалобу и оставил в силе решение Матиоса о засекреченности деклараций отдельных военных прокуроров", – говорится в сообщении.

"Судьи апелляционного админсуда считают, что Матиос, который не имел полномочий принимать такие решения, сделал все правильно", — добавили в ЦПК.

Также в ЦПК отметили, что планируют обращаться для обжалования этих решений в Верховный Суд, а при необходимости — и в Европейский суд по правам человека.

Напомним, 14 июня Окружной административный суд Киева открыл производство относительно закрытия доступа к декларациям сотрудников военной прокуратуры. Иск подал Центр противодействия коррупции.