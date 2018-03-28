Порошенко просит Раду отменить е-декларации для антикоррупционеров

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Верховная Рада должна снять обязательство о представлении электронных деклараций с общественных активистов.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-службы Администрации президента Украины.

"Глава государства еще раз подчеркивает, что введение электронного декларирования для активистов, принятое в прошлом году, было ошибкой. Она не необратимая, и ее можно исправить, и следует это сделать", — отмечается в комментарии.

Порошенко подчеркивает, что "Верховная Рада и все ее фракции без исключения, наконец, должны услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования активистов".

В АП напоминают, что соответствующий законопроект президент подал еще летом прошлого года. Отмечается, что глава государства со своей стороны оперативно подпишет закон.

22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, занимающихся антикоррупционной деятельностью. Народные депутаты не проголосовали ни за один из трех соответствующих законопроектов (№6271, №8120 и №8120-1) для их включения в повестку дня и рассмотрения.

Ранее сообщалось, что НАБУ расследует более 70 уголовных дел по е-декларациям чиновников.