Протестующие прорвались через несколько границ полицейских, которые выстроились перед дверью, когда активисты зажгли шины. Прорвавшиеся автомайдановцы застали в актовом зале несколько десятков офицеров, которые пришли на представление нового начальника – Валерия Лютого.
В Черкассах местные активисты протестуют против назначения начальником Черкасского областного управления Нацполиции Валерия Лютого. В помещение облполиции митингующие прорвались штурмом, где должно было происходить представление, а под зданием тем временем зажгли шины.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.