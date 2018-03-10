наверх
10.03.201820:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Валерий Лютый

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    В Черкассах активисты взяли штурмом здание областной полиции
    "Автомайдан-Черкассы": мы приедем в Киев требовать отставки Авакова
    21:20 05.11.2016
    838Взрыв в здании полиции в Ровно
    Глава ГО "Автомайдан-Черкассы" Сергей Яковенко уточнил, что активисты не захватывали здание Нацполиции в Черкассах. По его словам, их пропустил заместитель руководителя Нацполиции генерал Руденко.
    Хатия Деканоидзе
    Деканоидзе учтет мнение активистов при назначении главы черкасской полиции
    03:15 05.11.2016
    320
    По сообщению СМИ, глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе пообещала посоветоваться со всеми, в том числе, с общественностью в связи с назначением нового главы ГУ НПУ в Черкасской области.
    В Черкассах активисты взяли штурмом здание областной полиции
    В Черкассах активисты взяли штурмом здание областной полиции 
    01:46 05.11.2016
    1598Взрыв в здании полиции в Ровно
    Протестующие прорвались через несколько границ полицейских, которые выстроились перед дверью, когда активисты зажгли шины. Прорвавшиеся автомайдановцы застали в актовом зале несколько десятков офицеров, которые пришли на представление нового начальника – Валерия Лютого.
    Как Автомайдан штурмовал управление полиции в Черкассах. Видео
    Как "Автомайдан" штурмовал управление полиции в Черкассах 
    00:27 05.11.2016
    381Взрыв в здании полиции в Ровно
    В Черкассах местные активисты протестуют против назначения начальником Черкасского областного управления Нацполиции Валерия Лютого. В помещение облполиции митингующие прорвались штурмом, где должно было происходить представление, а под зданием тем временем зажгли шины.
    В Черкассах активисты зажгли шины и взяли штурмом здание областной полиции
    В Черкассах активисты зажгли шины и взяли штурмом здание областной полиции
    22:19 04.11.2016
    6505Взрыв в здании полиции в Ровно
    Активисты возмущены назначением Валерия Лютого начальником полиции области, потому что ранее Лютый был советником мэра Харькова Геннадия Кернеса и главным гаишником Харькова и Харьковской области.
    Начальник полиции Кривого Рога Валерий Лютый
    Уголовное дело начато в связи с избиением помощника нардепа в Кривом Роге
    04:20 07.12.2015
    157Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Как сообщили правоохранители, по факту нанесения Виталию Чернявскому телесных повреждений начато уголовное производство (ст. 125 УК легкие телесные повреждения), ожидается судмедэкспертиза.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Все теги

    Персоны

    Организации