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    Культура

    В Украине потребовали от "Русского радио" убрать из ротации ряд певцов РФ

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    Активисты общества "Просвита" им. Т.Шевченко и всеукраинской сети "Свободные люди" потребовали от радиосети "Русское радио - Украина" прекратить ротацию песен ряда российских артистов.
    Радио. Архивное фото
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Активисты общества "Просвита" им. Т.Шевченко и всеукраинской сети "Свободные люди" потребовали от радиосети "Русское радио — Украина", входящей в радиогруппу "ТАВР-медиа", прекратить ротацию песен ряда российских артистов, которые поддерживают присоединение Крыма, выступают в Крыму и Донбассе или посвящают песни политическим деятелям самопровозглашенных республик Донбасса, передает сайт detector.media.

    Радио
    flickr.com/James Cridland
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    Соответствующее открытое письмо к руководству радиогруппы "ТАВР-Медиа" активисты распространили в соцсетях накануне Нового года. Это письмо 28 декабря было передано в офис радиокомпании "ТАВР Медиа".

    Авторы письма требуют прекратить ротацию песен таких исполнителей и групп: Юлия Савичева, Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Алексей Воробьев, Алена Высоцкая, Дима Билан, Александр Иванов, Леонид Агутин, Татьяна Овсиенко, Ираклий Пирцхалава, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Елена Корикова, Алексей Кортнев, Ева Польна, Стас Михайлов, Митя Фомин, Катя Лель, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Авраам Руссо, Слава, Бьянка, Лолита, Зара, Наргиз, Temnikova, Данко, "Непара", "Смысловые галлюцинации", "Руки вверх", "Дискотека Авария", "Стрелки", "Пицца", "Иванушки International", A'Studio, "Город-312", Iowa, Hi-Fi, "Чай вдвоем", Burito, "Градусы", "Фабрика".

    Ранее сообщалось, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания за год с момента введения закона о квотах на украинский язык на радио оштрафовал 17 радиостанций чуть более чем на миллион гривен за невыполнение квоты.  

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