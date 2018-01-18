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    В Черниговской области избили активиста за украинский язык

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    По словам пострадавшего активиста Сергея Трушкина, после инцидента "полицейские в машине предлагали "договориться", а тот, кто нападал, угрожал, что "снесет голову".
    Активист Сергей Трушкин
    Facebook Сергея Трушкина

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В Прилуках Черниговской области избили активиста организации "Евромайдан-Варшава" Сергея Трушкина. Напали на него из-за того, что в магазине попросил обслуживать на украинском языке. Мужчина получил ушибы лица и кровоизлияние в глаз, сообщил Трушкин в Facebook.

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    "За просьбу общаться на украинском языке в отделе Центрального гастронома продавщица вызвала своего мужа, который в центре города средь бела дня совершил нападение и рассек мне лицо", — написал активист.

    Над бровью и под глазом ему наложили швы. Также медики подозревают перелом носа.

    Активист отметил, что продавщица, которую он разозлил своей просьбой, является переселенкой из Донбасса.

    "Нужно, чтобы не замяли дело. Полицейские в машине предлагали "договориться", а тот, кто нападал, угрожал, что "снесет голову", — добавил Трушкин в комментариях к посту.

    Ранее сообщалось, что руководство магазина электротоваров Moyo во Львове заплатит штраф за торговлю без украинских ценников.

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