В Черниговской области избили активиста за украинский язык

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В Прилуках Черниговской области избили активиста организации "Евромайдан-Варшава" Сергея Трушкина. Напали на него из-за того, что в магазине попросил обслуживать на украинском языке. Мужчина получил ушибы лица и кровоизлияние в глаз, сообщил Трушкин в Facebook.

"За просьбу общаться на украинском языке в отделе Центрального гастронома продавщица вызвала своего мужа, который в центре города средь бела дня совершил нападение и рассек мне лицо", — написал активист.

Над бровью и под глазом ему наложили швы. Также медики подозревают перелом носа.

Активист отметил, что продавщица, которую он разозлил своей просьбой, является переселенкой из Донбасса.

"Нужно, чтобы не замяли дело. Полицейские в машине предлагали "договориться", а тот, кто нападал, угрожал, что "снесет голову", — добавил Трушкин в комментариях к посту.

Ранее сообщалось, что руководство магазина электротоваров Moyo во Львове заплатит штраф за торговлю без украинских ценников.