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    Активисты применили слезоточивый газ и сожгли флаг РФ у Рады

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    Реинтеграция Донбасса: что в законе? (287)

    (обновлено: )1007213
    Как сообщается, спасатели пытались также потушить подожженные предметы, а участники протеста в свою очередь применили слезоточивый газ, в сторону правоохранителей полетела брусчатка, покрышки и другие предметы.
    Ситуация под радой
    hromadske.ua

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Во вторник около 11 часов под стенами Верховной Рады произошел конфликт между протестующими и силовиками: первым удалось зажечь пять принесенных с собой автомобильных шин и сжечь российский флаг, сообщает пресс-служба столичной полиции.

    ukranews.com
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    Спасатели ГСЧС попытались потушить подожженные предметы, а участники протеста в свою очередь применили слезоточивый газ, в сторону правоохранителей полетела брусчатка, покрышки и другие предметы.

    "В результате инцидента пострадал один правоохранитель. Кроме того, за нарушение публичного порядка в полицию доставлен один участник акции. По состоянию на 11:30 шины удалось потушить. Пока ситуация контролируемая, правоохранители несут службу в усиленном режиме", — сказано в сообщении.

    Ранее сообщалось, что под Радой произошли столкновения между митингующими и полицией.

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