Активисты применили слезоточивый газ и сожгли флаг РФ у Рады

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Во вторник около 11 часов под стенами Верховной Рады произошел конфликт между протестующими и силовиками: первым удалось зажечь пять принесенных с собой автомобильных шин и сжечь российский флаг, сообщает пресс-служба столичной полиции.

ukranews.com Активисты распыляют газ у Рады в Киеве

Спасатели ГСЧС попытались потушить подожженные предметы, а участники протеста в свою очередь применили слезоточивый газ, в сторону правоохранителей полетела брусчатка, покрышки и другие предметы.

"В результате инцидента пострадал один правоохранитель. Кроме того, за нарушение публичного порядка в полицию доставлен один участник акции. По состоянию на 11:30 шины удалось потушить. Пока ситуация контролируемая, правоохранители несут службу в усиленном режиме", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Радой произошли столкновения между митингующими и полицией.