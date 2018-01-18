Примета времени. Вредители во всю занимаются мелкими и крупными пакостями

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Увы, но украинский народ сегодня активно противостоит государству, более того, старается нанести вред всеми известными способами. Само государство довело некоторых рядовых граждан до того, что они стали вести "тихую охоту" на государственное имущество, не задумываясь о последствиях. Ведь своими деяниями они явно подрывают "социально-экономические основы государства".

Все вокруг народное

Ночью 16 января на стрелочном перегоне станции Эрастовка Приднепровской железной дороги с рельсов сошел вагон грузового поезда. К счастью, никто не пострадал, только 9 пассажирских поездов задержали на 4 часа.

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныцы", авария произошла из-за того, что на рельсах охотник за цветным металлом оставил мешок с украденными деталями. Представители железной дороги отмечают, что на территории Днепропетровской и Запорожской областей воры портят специальные автоматы на железной дороге. А неоднократные обращения ОАО "Укрзализныця" в МВД, СБУ по активизации работы их местных подразделений желаемого результата не дают. Железные дороги охраняет ВОХР, но у них работы выше крыше. За первые семь дней нового года на ПЖД было пресечено 11 попыток воровства, 8 человек задержали, дважды пришлось открывать огонь.

В полицию Киевской области не раз поступали заявления о кражах масла с трансформаторов, из-за чего без света куковали населенные пункты Барышевского, Згуровского, Переяслав-Хмельницкого и Яготинского районов. На старый Новый год в Переяслав-Хмельницком районе на одном из трансформаторов сработала сигнализация — на место происшествия тут же прибыли сотрудники РЭС и полиция. Но вор сбежал на автомобиле оставив след, который привел полицейских к одному из домов неподалеку.

В дачном домике 50-летнего киевлянина во время обыска полиция обнаружила и изъяла более 40 литров похищенных горюче-смазочных материалов. Как рассказал вор, масло он заливал в свой… внедорожник. Предпринимателя подозревают в 15 кражах, в полиции считают, что большая часть похищенного шла на продажу.

Беззащитное правительство

Год назад в Киеве воры похитили кабель Государственной службы специализированной связи и защиты Украины. Неизвестные влезли в колодец в Оболонском районе столицы и срезали где-то 10 метров кабеля, оставив на время правительство без спецсвязи. А в начале прошлого года в Днепре задержали троих воров, которые пытались украсть почти 100 метров магистрального кабеля правительственной спецсвязи. Воров погубила жадность. Как только полиция и СБУ осталась без связи, оба ведомства бросилось искать прорыв на линии. Так, в одном из колодцев и наткнулись на охотников за металлом.

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В ноябре прошлого года в столице случайно удалось задержать еще одного "диверсанта", который на этот раз срезал 30 метров кабеля правительственной связи. Его тоже погубила жадность. Унести одному внушительный клубок не получилось, а никто не захотел переводить среди ночи подозрительного мужика, вот и тащил он украденное как мог. Случайно на него наткнулись полицейские. Вором оказался 31-летний житель Киевской области, который ранее попадал в поле зрения полицейских за хранение наркотиков.

Диверсант, диверсанту рознь

Как отмечают юристы, СБУ подобными делами не интересуется, потому что надо доказать то, что был умысел нанести вред. Более того, волна по поиску диверсантов, уже схлынула и осталась одна уголовщина.

"Когда-то, при Советском Союзе, моя преподавательница поехала на стажировку в социалистическую Югославию и рассказывала, что один из профессоров повез ее показать свою строющуюся дачу за городом. Приехали в поселок, там нет заборов, выстроена коробка, вокруг разложены ящики с кафелем, паркетом, сантехникой и прочими стройматериалами и никакой охраны. Она спрашивает профессора: "А что, у вас не воруют?". Он ей отвечает, так это же частное имущество. Частное не воруют, у нас воруют только государственное. В нашей стране разницы между государственным и частным никогда не было. У нас очень много людей, которым без разницы что стащить и где, лишь бы стащить. Вот пример, в селе под Киевом есть местные бомжеватого вида, которых то пустят переночевать в подсобку магазина, то кого-то в сарае у кого-то разместят, им все равно, что брать и у кого. На столбах висели старые провода, они их сняли и сдали на металлолом, а выручку пропили. Им все равно, что это было — правительственная связь или нет, и что будет, если они разворотят железную дорогу. Таких у нас полно", — отмечает в комментариях РИА Новости Украина в прошлом следователь по особо важным делам Сергей Шуваев.

Прежде всего, надо устанавливать мотивы проступка — что двигало человеком. Крал ли он кабель правительственной связи по глупости или с умыслом навредить, специально ли оставил металл на путях, чтобы сошел поезд и так далее.

"Если там окажется признак диверсии — этим уже занимается СБУ, если это порча имущества или кража — это в компетенции МВД. Все зависит от мотивов", — подчеркивает Сергей Шуваев.

Впрочем, по отчетам СБУ в прошлом году диверсантов таки задерживали, но больше всего задерживали террористов и агентов Кремля. По данным Службы безопасности, все задержанные диверсанты или планировали теракты или же их осуществили. Нам просто везет, что наша СБ бдит.