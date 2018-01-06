Активисты заявили о взломе сайта Минюста: сотни гигабайт данных украдены

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Управлении юстиции в Одесской области сообщает о временном отключении своего сайта в связи с техническими сбоями в его работе, говорится в заявлении ведомства в Facebook.

"Главное территориальное управление юстиции в Одесской области сообщает о временном отключении сайта в связи с установлением обстоятельств, которые могли повлечь технические сбои в его работе. В настоящее время при поддержке сотрудников Управления Службы безопасности Украины и Причерноморского управления киберполиции ведется работа по установлению причин данного инцидента. В ближайшее время работа сайта будет восстановлена", — говорится в сообщении.

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При этом агентство УНИАН сообщает со ссылкой на киберактивистов, что сайт взломали хакеры, в свободном доступе оказались сотни гигабайт документов Министерства юстиции.

"Сотни гигабайт документов Минюста в открытом доступе. Кто залил шелл, неизвестно. Шелл доступен без пароля. URL по понятным причинам затерт. Пароли админов украдены хакерами. Все диски от C до F были доступны на чтение и запись", — цитирует УНИАН киберактивиста под ником Sean Brian Townsend, который является членом "Украинского киберальянса".

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По данным этого киберактивиста, атака на сервер осуществлена через уязвимость под названием FileInclusion. "Сервер, а, возможно, и вся сеть управления юстиции в Одесской области, полностью скомпрометирован неизвестными хакерами. Возможно, дважды. Возможно, российскими. Его нужно немедленно выключить и провести расследование. Сайт чинить бесполезно, я уверен, что это не единственная уязвимость", — добавил киберактивист.

В конце декабря западные СМИ сообщили, что хакеры, атаковавшие предприятия Украины в 2016 году, готовят новую атаку.

Напомним, в конце июня 2017 года Украину атаковал вирус Petya.A. Из-за вирусной атаки пострадали госорганы, банки, заправки, почтовые сервисы, СМИ, аэропорт "Борисполь" и не только. Украинцев предупреждают, что возможны задержки рейсов, проблемы с доставкой и сбои в банкоматах.