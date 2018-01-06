СБУ пресекла деятельность активистов Компартии в Мелитополе

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность двух жителей Мелитополя, "причастных к распространению антиукраинских печатных материалов в Запорожской области", сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что двое активистов городской организации Коммунистической партии распространяли на территории региона газету.

Читайте также: Без России, ну никуда уже. Обзор заявлений замглавы СБУ

""Издания" оправдывало действия террористов на востоке Украины, создавало положительный образ государства-агрессора и разжигало национальную рознь", — заявили в СБУ

Во время проведения санкционированных обысков в помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику и носители информации, на которых содержались готовые к печати макеты очередных выпусков агитки.

Изъятые материалы направлены для проведения соответствующих экспертиз. Продолжаются следственные действия.

Напомним, на днях СБУ заявила о разоблачении в Киеве "антиукраинских пропагандистов".