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    Общество

    СБУ пресекла деятельность активистов Компартии в Мелитополе

    (обновлено: )13514
    Оперативники спецслужбы установили, что двое активистов городской организации Коммунистической партии распространяли на территории региона газету с антиукраинским содержанием.
    Служба безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность двух жителей Мелитополя, "причастных к распространению антиукраинских печатных материалов в Запорожской области", сообщает пресс-служба ведомства.

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    Оперативники спецслужбы установили, что двое активистов городской организации Коммунистической партии распространяли на территории региона газету.

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    ""Издания" оправдывало действия террористов на востоке Украины, создавало положительный образ государства-агрессора и разжигало национальную рознь", — заявили в СБУ

    Во время проведения санкционированных обысков в помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику и носители информации, на которых содержались готовые к печати макеты очередных выпусков агитки.

    Изъятые материалы направлены для проведения соответствующих экспертиз. Продолжаются следственные действия.

    Напомним, на днях СБУ заявила о разоблачении в Киеве "антиукраинских пропагандистов". 

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