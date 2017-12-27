Узники совести, заложники мнения: тяжелый год для журналистов Украины

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Украине – беспрецедентный уровень свободы гражданского общества. Во всяком случае, по мнению президента Петра Порошенко. Такое заявление он сделал еще в мае 2017 года во время своей пресс-конференции.

"Я абсолютно твердо убежден, что такой уровень свободы, который есть сейчас, в том числе и для гражданского общества, этот уровень является беспрецедентным. Никогда за всю историю Украины Украина не имела такого уровня свободы, в том числе в отношении журналистов, в том числе в отношении общественных деятелей. Если вы посмотрите телевизор, это будет самым ярким доказательством, что вы можете показывать то, что считаете нужным, руководствуясь исключительно своим пониманием журналистских стандартов и этики", – сказал глава государства.

Но при этом за решеткой в течение 2017 года оказались сразу несколько журналистов, а отдельные СМИ подвергались очень массированному давлению. СМИ, как ни странно, критикующие власть.

"Муравицкий – узник совести"

1 августа служба безопасности Украины задержала житомирского журналиста Василия Муравицкого. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

Сейчас дело Муравицкого рассматривает суд. Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом. Журналист своей вины не признает, адвокаты заявляют, что "обвинения абсурдны".

Международная организация Amnesty International назвала Муравицкого узником совести и призывает немедленно его освободить.

Настроили интернет-канал – 9 лет тюрьмы

28 сентября 2017 года Андрушовский суд Житомирской области приговорил к 9 годам тюрьмы журналистов "17 канала" Дмитрия Васильца и Сергея Тимонина.

Васильца и Тимонина обвиняют в создании интернет-телеканала "Новороссия-ТВ" – точнее даже в помощи при создании такового. Согласно официальной фабуле обвинения, летом 2014 года Василец и Тимонин отправились в непризнанную ДНР, куда доставили некое "техническое оборудование", а также сняли помещение, набрали и обучили персонал и тому подобное. И всё это – за три дня.

Точнее, занимался этим в основном Василец, а вина Тимонина заключается в том, что он выполнил указание Васильца, создав соответствующий профиль на сервисе Youtube. Собственно, именно эти утверждения и стали основанием для обвинения Васильца и Тимонина по статьям "Организационное или другое содействия созданию или деятельности террористической группы или террористической организации" (статья 258-3 УК) и "Публичные призывы к совершению террористического акта, а также распространение, изготовление или хранение с целью распространения материалов с такими призывами" (статья 258-2 УК).

Васильца и Тимонина арестовали в 2015 году, с тех пор они находятся за решеткой.

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Блокада NewsOne

В начале декабря телеканал NewsOne оказался в эпицентре скандала. Ранее владелец канала, народный депутат Евгений Мураев назвал Евромайдан "государственным переворотом". Через несколько дней, 3 декабря, неизвестные в балаклавах перекрыли подходы к зданию телеканала. Они пояснили, что не согласны с политикой NewsOne, и потребовали от Мураева извинений за свои слова.

Блокирующие заложили въезд к телеканалу мешками с песком и деревянными поддонами, из них они соорудили примерно двухметровую баррикаду. Кроме того, демонстранты перекрыли въезд колючей проволокой и деревянными конструкциями, напоминающими противотанковый еж. Полицейские, которые находятся неподалеку, не препятствуют блокированию.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал радикалов прекратить блокирование здания NewsOne, а владельцев телеканала –"прекратить провоцировать людей". Однако участники блокады в ответ на заявление министра блокаду прекратить отказались, пока Мураев не принесет извинения за то, что "опозорил Евромайдан".

Блокаду сняли только вечером 6 декабря.

Обыск как погром в "Вестях"

Летом 2017-го в редакцию издания "Вести" в бизнес-центре "Гулливер" пришла с обысками военная прокуратура и Нацполиция. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос связал обыски в "Вестях" с делом экс-министра доходом и сборов Украины Александра Клименко, однако в редакции связали произошедшее с критикой в адрес властей.

"Страна" под ударом

Не избежало атак и интернет-издание "Страна". Поздно вечером 22 июня 2017 года в офис издания силовики нагрянули с обысками, которые проводили до самого утра. Работа редакции была заблокирована.

После многочасовых обысков главреда "Страны" Игоря Гужву задержали по подозрению в вымогательстве 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Речь шла о нардепе от фракции Радикальной партии Дмитрие Линько. Позже сам политик заявил, что редакция Страна.ua шантажировала его. Гужва назвал дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал его с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), а 26 июня за главреда внесли залог, и он вышел на свободу.

Позднее дело Гужвы приняло новые повороты – СБУ якобы обнаружила на флешке журналиста, изъятой во время обыска, "возможно секретные документы Минобороны", а следственный отдел в Киеве и Киевской области открыл дело по ч. 1 ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса.

Отметим, что обыски в редакции "Страны" и у ее журналистов попали во всемирный отчет ОБСЕ, посвященный ущемлению свободы медиа.

Погром в "Вестях"

Ситуацию в стране с узниками совести и заложниками своего мнения РИА Новости Украина прокомментировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, заявления международных организаций (таких как Amnesty International) пусть и не возымеют прямого действия на власти Украины, но свою роль все равно сыграют.

"В свое время именно под давлением международных организаций освободили Руслана Коцабу. Поэтому, несмотря на то, что украинская власть отмалчивается, подобные заявления делают таких узников токсичными. Мы видели, что власть пыталась избавиться от Муравицкого, Васильца, пыталась включить их в списки обмена, чего они не желали, якобы", – отметил эксперт.

В целом, считает Бортник, заявления не напрямую, но приближают вероятность освобождения этих людей в будущем – как в качестве обмена, так и по решению внутренних судов: "потому что наличие этих людей токсично для политических режимов и Украины, и России".