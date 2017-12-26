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    Дело журналиста Муравицкого уже в Верховном суде

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    (обновлено: )2701
    Заседание Верховного суда Украины по делу Василия Муравицкого было перенесено на 28 декабря в связи с тем, что сторона защиты должным образом не была уведомлена о дате и времени слушания.
    Заседание суда по делу Муравицкого 26 декабря 2017 (Верховный суд Украины)
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Житомирский журналист Василий Муравицкий, обвиняемый в госизмене, был под конвоем доставлен в Киев, где Верховный суд Украины приступил к рассмотрению ходатайства защиты о смене подсудности.

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    Ранее адвокаты Муравицкого обратились в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) с ходатайством о смене подсудности, поскольку считают, что суд в Житомире не может объективно рассмотреть это дело из-за предвзятого отношения местных властей. Ходатайство было передано на рассмотрение Верховного суда Украины после ликвидации ВССУ в рамках судебной реформы.

    Дело слушала коллегия судей кассационной палаты по рассмотрению уголовных дел Верховного суда Украины. Сразу после начала заседания адвокат журналиста Андрей Доманский заявил ходатайство о переносе рассмотрения в связи с тем, что в Киев из Житомира не прибыл еще один представитель защиты Андрей Гожый. Муравицкий это ходатайство поддержал.

    После короткого совещания суд принял решение о переносе заседания на 28 декабря, 11.00.

    "Сегодня состоялось первое заседание в уже обновленном Верховном суде по делу Муравицкого. К сожалению, оно было перенесено на 28 декабря в связи с тем, что сторона защиты должным образом не была уведомлена о дате и времени слушания, что повлекло за собой неприбытие третьего защитника", — сказал РИА Новости Украина адвокат Андрей Доманский.

    Он пояснил, что защита просила о переносе заседания, "чтобы не были нарушены права подзащитного".

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    Что касается сути дела, адвокат напомнил: ходатайство о смене подсудности подано по той причине, что "есть все основания говорить о возможном предвзятом отношении к Муравицкому в Королёвском суде Житомира".

    Сам Муравицкий выглядел достаточно бодро. Журналист находился в "аквариуме", его слова трудно было расслышать из-за толстого стекла.

    Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Украина о самочувствии, Муравицкий сказал: «слава Богу, все хорошо». Он выразил благодарность всем, кто находит смелость поддерживать его.

    Из зала суда Муравицкого выводили несколько вооруженных автоматами охранников, словно он — самый опасный террорист. По словам адвокатов, "это обусловлено тяжелой статьей". До рассмотрения вопроса о смене подсудности журналист будет находится в Киеве в Лукьяновском СИЗО — "он теперь за Верховным судом".

    Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

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    Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

    Ранее Королёвский районный суд Житомира продлил для Муравицкого меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
    Журналист своей вины не признает, адвокаты заявляют, что "обвинения абсурдны".

    Международная организация Amnesty International считает, журналиста Василия Муравицкого узником совести и призывает немедленно его освободить.

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