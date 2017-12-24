КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. В соцсетях сообщили об убийстве украинской журналистки Ирмы Крат.
Информацию о ее убийстве разместили у нее на странице в Facebook.
Инцидент якобы произошел утром в воскресенье, 24 декабря.
"В 5:40 убили журналистку Ирму Крат возле кафе Меркурий города Гадяч. Прощание состоится завтра, 25 декабря 2017 года, в 12:00, у Гадячского собора в городе Гадяч. Там, где она и родилась. Связываться с родной сестрой, или ее мужем. Вечная память! Нет никаких слов для объяснения…", – говорится в сообщении.
В свою очередь пользователи сети сомневаются в том, является ли правдивой эта запись.
Ранее заместитель главного редактора "Зеркала недели" Сергей Рахманин заявил, что обнаружил в своем рабочем кабинете устройство для прослушивания.