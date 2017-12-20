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    Политика

    Суд продлил на два месяца арест журналисту Муравицкому

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (307)

    (обновлено: )6904
    В ходе судебного заседания, которое прошло сегодня, гособвинение подняло вопрос о продлении срока содержания под стражей Василия Муравицкого еще на два месяца, сообщил адвокат.
    Суд по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Сергей Форест

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Королёвский районный суд Житомира продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей журналисту Василию Муравицкому, обвиняемому в государственной измене за свои публикации в СМИ, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Гожый.

    Суд по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Сергей Форест
    Журналист Муравицкий на суде: "мне некуда бежать, я украинец"

    Срок содержания Муравицкого истекал 2 января.

    "В ходе судебного заседания, которое прошло сегодня, гособвинение подняло вопрос о продлении срока содержания под стражей, мы как защита были против. Однако суд отказал в освобождении и оставил Муравицкого под стражей еще на два месяца", — сказал Гожый.

    Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

    Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права.

    Муравицкий ранее заявлял, что как член Национального союза журналистов и международных организаций журналистов попросил их о помощи. Его защита также обратилась к Amnesty International с просьбой признать его политическим заключенным. О задержании журналиста проинформирована и ОБСЕ.

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