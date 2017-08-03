Суд арестовал журналиста Муравицкого, подозреваемого в госизмене

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КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Суд в Житомире арестовал на два месяца журналиста Василия Муравицкого, которого в Украине подозревают в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе Службы безопасности Украины в четверг.

"Решение суда — содержание под стражей. По закон (срок ареста — Ред.) — два месяца". — сообщили в пресс-службе.

Как сообщается на сайте прокуратуры Житомирской области, решение суда было вынесено в среду.

"Решением Королевского районного суда города Житомира лицу, которое подозревается в государственной измене, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога", — говорится в сообщении. При этом не уточняется имя подозреваемого.

На сайте уточняется, что подозреваемый — 32-летний житель Житомира. По версии следствия, он несколько лет сотрудничал с представителями иностранного государства, "помогал им в проведении подрывной деятельности против Украины, в частности, готовил и распространял через интернет публикации, содержащие элементы психологического манипулирования общественным сознанием и направленные на разжигание национальной вражды". Он якобы также распространял в сети информацию о сборе средств и другого материального обеспечения для самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Первого августа СБ Украины задержала в Житомире журналиста Василия Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

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МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ в Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы и международные организации осудить политику Киева против СМИ.

Ранее задержали главреда интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву по подозрению в вымогательстве. Он считает дело против него спланированной провокацией.