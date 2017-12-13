Адвокаты журналиста Муравицкого: в Киеве "дело" может рассыпаться

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Заседание Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) по определению подсудности дела житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, перенесено на неопределенный срок.

Журналиста в очередной раз не доставили в Киев из Житомирского СИЗО, где он находится уже пятый месяц.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его обвиняют в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом. Вины своей не признает.

Ранее Королёвский районный суд Житомира перенес на 20 декабря рассмотрение дела Муравицкого по существу.

Адвокаты журналиста считают, что в Житомирской области невозможно объективное рассмотрение дела, поэтому обратились в ВССУ с ходатайством о смене подсудности.

"В очередной раз конвойная служба не выполнила распоряжение суда о доставке Муравицкого в суд, поэтому было сорвано заседание Высшего специализированного суда, который рассматривает ходатайство об изменении подсудности. Учитывая, что в Украине происходит судебная реформа, учитывая, что Верховный суд с 15 декабря приступит к исполнению обязанностей, следующая дата, к сожалению, нам неизвестна. И пока не будет решен вопрос об определении подсудности, я не думаю, не будет рассматривать (дело — Ред.) Королёвский суд…", — сказал РИА Новости Украина адвокат Андрей Доманский.

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Он пояснил, что дело теперь должно рассматриваться в Верховном суде Украины.

По его словам, скорее всего, назначенное на 20 декабря заседание в Королёвском суде города Житомира будет перенесено.

Доманский также отметил, что "будет дилемма" с избранной для журналиста мерой пресечения (содержание под стражей): если этот вопрос не будет рассмотрен в Королёвском суде, тогда — "будут нарушаться права нашего подзащитного".

"Поэтому 20 декабря в суде Житомира будет дискуссия. Посмотрим, суд будет на стороне закона или на стороне органов власти, которые стремятся держать Муравицкого под стражей", — сказал адвокат, добавив, что срок содержания журналиста под стражей "может автоматически закончиться".

По его словам, тот факт, что Муравицкого не доставляют в Высший спецсуд, возможно, свидетельствует о том, что со стороны местных органов власти есть давление на конвойную службу, "которая делает так, чтобы не состоялось заседание (суда — Ред.)".

"Потому что они понимают: если дело будет передано в другой суд, то встанет вопрос и о законности, обоснованности подозрения, и обоснованности содержания под стражей нашего подзащитного", - подчеркнул Доманский.

Он рассказал, что ходатайство Муравицкого о непосредственном присутствии на заседании было удовлетворено судом, и было дано соответствующее поручение — "к сожалению, это постановление суда не выполнено". Теперь защита обратится в соответствующе органы за разъяснением этой ситуации.

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Доманский также отметил, что "события, имевшие место в Королёвском суде Житомира, в том числе, нарушение презумпции невиновности… свидетельствуют о невозможности дальнейшего рассмотрения там дела". По этой причине и было подано ходатайство о смене подсудности.

По его словам, защита считает, что рассмотрение дела возможно в Киеве, но — "и в любом другом регионе страны суд сможет рассматривать дело не так предубежденно, как как это делается в Житомирской области под давлением определённых политических сил".

С этим согласился Андрей Гожый, другой защитник журналиста. По его словам, Муравицкого поддерживает ряд общественных организаций, многие интересуются ходом дела.

"Но на украинское правосудие они имеют мало влияния. Наши суды не прислушиваются к общественному мнению, если ты не привел 150 человек и не разгромил суд. Вот если ты привёл людей в камуфляже, разгромил суд, перекрыл улицу, то тогда даже прокуратура будет требовать лишь домашнего ареста, как для Саакашвили", - сказал Гожий.

Он предложил провести параллели между делом журналиста Муравицкого и делом экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

"В чем подозревают Саакашвили? Что он за российские деньги не журналистские статьи писал, а хотел совершить государственный переворот, свергнуть власть. И что ему Генеральная прокуратура просит? Домашний арест. Это вопросы квалификации: почему статью журналиста квалифицируют как госизмену, а переворот, который как бы собирался совершить Саакашвили, квалифицируют как-то по-другому?" — задал риторический вопрос Гожый.

И сам ответил: "Потому что за Муравицкого сейчас не придут пять тысяч человек и не разгромят суд, и не поедут к генпрокурору Юрию Луценко проверять, как он живет. "Вот вам двойные стандарты во всём украинском правосудии".

Напомним, в Национальным союзе журналистов Украины (НСЖУ) в связи с арестом Василия Муравицкого заявили о нарушении властями прав человека и международного права.

Ранее международная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала к немедленному освобождению задержанных на Украине журналистов, в том числе Муравицкого. В Союзе журналистов России (СЖР) заявили, что обратятся в Международную федерацию журналистов.